Nesli tükendi denen balık Batman’da ortaya çıktı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Arş. Gör. Dr. Münevver Oral 50 senedir kayıp olan ve Dünya'nın en fazla aranan 10 balık çeşitlerinden biri olan Batman bantlı çöpçü balığını buldu.
Giriş Tarihi: 10.12.2021
13:24
Dünyanın en ufak balık cinslerinden biri olup en fazla standart boyu 3.6 santimetre olan Batman bantlı çöpçü balığı (Paraschistura chrysicristinae) IUCN (Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği) tarafından kırmızı listeye eklenerek neslinin tükendiği düşünülüyordu.
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EN ÇOK ARANAN 10 TÜRDEN BİRİ
Shoal adlı Doğa Koruma Örgütü tarafından dünyanın en çok aranan 10 balık türü arasına yer alan Batman bantlı çöpçü balığının RTEÜ'lü akademisyenler tarafından Batman ve Diyarbakır illerinde bulunan iki farklı akarsuda yeniden keşfi bilim dünyasında oldukça dikkat çekti.
EN SON 47 YIL ÖNCE RASTLANDI
Batman bantlı çöpçü balığı hakkında bilgi veren Doç. Dr. Cüneyt Kaya
"Teodor T. Nalbant tarafından tanımlanarak isimlendirilmiştir. Bu tanımlama 1974 yılında Prof. Dr. Ali Kelle tarafından Batman Suyu ve Ambar Çayı'ndan toplanmış 4 birey ile yapılmıştır. Bilinen en büyük boyu 36 mm'dir. 47 yıl önce tespit edilen bu örneklere bir daha rastlanılmamıştır. Bu türün tekrar bulunabilmesiyle ilgili Türk ve yabancı bilim insanları çeşitli girişimlerde bulunmuş olsalar da bu çabalar sonuçsuz kalmıştır" dedi.
SAHA ÇALIŞMASI YAPILDI
Batman bantlı çöpçü balığının dünyada en çok aranan 10 tür arasında olduğunun altını çizen Kaya
"Batman bantlı çöpçü balığı, 'Shoal' adlı organizasyon tarafından risk altında olan ve Dünyada en çok aranan 10 balık türü arasına alınmıştır. 'Shoal' yetkililerinin bu türün bulunmasıyla ilgili bana ulaşmalarından oldukça mutlu olmuş ve heyecanlanmıştım. Nihayet ilk fırsatta mesai arkadaşım Dr. Münevver Oral ile Batman Barajı'nın giriş suları olan iki farklı akarsuda bir saha çalışması gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.
12 YIL SÜREN ÇALIŞMASINDA İLK KEZ GÖRDÜ
Balık türünü bulduktan sonra emin olmak için Batman bantlı çöpçü balığının çizimlerine baktığında tarifsiz bir mutluluk yaşadığını ifade eden Kaya
"Araştırma sırasında yakaladığım bazı çöpçü balıklarını ilk defa görmüştüm. Bölgede 12 yıldır aktif olarak çalıştığım için bu balıkların farklı olduğunu anlamakta zorlanmadım. 12 yıllık saha çalışması tecrübelerim süresince Paraschistura cinsini hiç görmemiştim. Batman bantlı çöpçü balığı Türkiye'deki Paraschistura cinsine ait tek türdür. Bu nedenle, Sarım Deresi'ndeki örnekleme sırasında yakaladığım çöpçü balıklarının daha önce gördüklerimden farklı olduğunu anlamama rağmen hangi cinse ait bir tür olduğunu hemen anlayamamıştım. Çünkü türün karakteristik özelliği olan dikey bantları, yakalandıktan kısa süre sonra stresten dolayı kaybolmuştu. Deredeki çalışmanın sonlarına doğru yakaladığım son bireyde belirgin bantları görünce çok heyecanlandım. Hemen laptopumu açıp Batman bantlı çöpçü balığının orijinal çizimine baktım ve o tarifi zor olan mutluluğu yaşadım. Dünyada en çok aranan 10 balık türünden birini buluştuk" şeklinde konuştu.