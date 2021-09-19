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Neler olacağını tahmin bile edemezsiniz! Yumurta pişirirken içine buz atınca...

Gündelik yaşamımızda uygulayabileceğimiz birçok pratik bilgi var. Karşılaşılan küçük ya da büyük sorunlarda son derece etkili olan bu pratik bilgilerle hayat daha kolay bir hale geliyor. Onlardan birisi de hiç şüphesiz yumurta - buz ilişkisiyle ortaya çıkan kolaylık... İşte günlük yaşamınızda uygulayabileceğiniz bazı pratik bilgiler...

Giriş Tarihi: 19.09.2021 01:22 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021 01:34
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Neler olacağını tahmin bile edemezsiniz! Yumurta pişirirken içine buz atınca...

Soğutma rafıyla kevgir bire bir aynı görevi görüyor.

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Neler olacağını tahmin bile edemezsiniz! Yumurta pişirirken içine buz atınca...

Kararmış muzları atmayın. Onları biraz sıkın ve dondurucuya kaldırın. Olgunlaşmış muzlar aşırı tatlıdır ve bu muzlar, dondurma yapmak için idealdir.

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Neler olacağını tahmin bile edemezsiniz! Yumurta pişirirken içine buz atınca...

Evde buharlı pişiriciniz olmayabilir, bu durum mağdur olacağınız anlamına geliyor. Bir tencere, kevgir ve birkaç tahta kaşıkla buharlı pişiriciniz hazır!

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Neler olacağını tahmin bile edemezsiniz! Yumurta pişirirken içine buz atınca...

Bu şekilde kesilen balığın ince kenarlarının yanmasını önlemek için balığın kenarlarını iç kısma toplayın.

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Neler olacağını tahmin bile edemezsiniz! Yumurta pişirirken içine buz atınca...

Sahanda yumurta yaparken tavaya bir buz küpü koyun. Eriyen buz yumurtaları saniyeler içinde pişirmeye yardımcı olacak ve her bir kısmı eşit şekilde pişecektir.