Neler olacağını tahmin bile edemezsiniz! Yumurta pişirirken içine buz atınca...

Gündelik yaşamımızda uygulayabileceğimiz birçok pratik bilgi var. Karşılaşılan küçük ya da büyük sorunlarda son derece etkili olan bu pratik bilgilerle hayat daha kolay bir hale geliyor. Onlardan birisi de hiç şüphesiz yumurta - buz ilişkisiyle ortaya çıkan kolaylık... İşte günlük yaşamınızda uygulayabileceğiniz bazı pratik bilgiler...