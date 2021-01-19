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19 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Nehirde yüzen adam dev timsaha yem oldu! Dehşet anları böyle görüntülendi Nehirde yüzen adam dev timsaha yem oldu! Dehşet anları böyle görüntülendi
Endonezya'da nehirde yüzme keyfi yapan adam dev timsahın yemi oldu. Arkadaşlarıyla beraber nehire giren adam timsahı fark etmedi ve kıyıdan uzaklaşırken, dev timsah tarafından yakalandı. Dev timsah adamı öldürürken bölgeye gelen köylüler korku dolu anları böyle görüntüledi.
Giriş Tarihi: 19.01.2021 05:57
Endonezya'da Berau River nehirinde yüzen bir kişi dev timsahın kurbanı oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Arkadaşlarıyla birlikte nehire giren adam timsahın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.
Bölgeye gelen köylüler adamı timsahtan kurtarmak için büyük çaba sarf etti.
Bazı kişiler ise o anları böyle görüntüledi.