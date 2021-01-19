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Nehirde yüzen adam dev timsaha yem oldu! Dehşet anları böyle görüntülendi

Endonezya'da nehirde yüzme keyfi yapan adam dev timsahın yemi oldu. Arkadaşlarıyla beraber nehire giren adam timsahı fark etmedi ve kıyıdan uzaklaşırken, dev timsah tarafından yakalandı. Dev timsah adamı öldürürken bölgeye gelen köylüler korku dolu anları böyle görüntüledi.

Giriş Tarihi: 19.01.2021 05:57
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Nehirde yüzen adam dev timsaha yem oldu! Dehşet anları böyle görüntülendi

Endonezya'da Berau River nehirinde yüzen bir kişi dev timsahın kurbanı oldu.

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Nehirde yüzen adam dev timsaha yem oldu! Dehşet anları böyle görüntülendi

Arkadaşlarıyla birlikte nehire giren adam timsahın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

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Nehirde yüzen adam dev timsaha yem oldu! Dehşet anları böyle görüntülendi

Bölgeye gelen köylüler adamı timsahtan kurtarmak için büyük çaba sarf etti.

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Nehirde yüzen adam dev timsaha yem oldu! Dehşet anları böyle görüntülendi

Bazı kişiler ise o anları böyle görüntüledi.

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Nehirde yüzen adam dev timsaha yem oldu! Dehşet anları böyle görüntülendi