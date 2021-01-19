Nehirde yüzen adam dev timsaha yem oldu! Dehşet anları böyle görüntülendi

Endonezya'da nehirde yüzme keyfi yapan adam dev timsahın yemi oldu. Arkadaşlarıyla beraber nehire giren adam timsahı fark etmedi ve kıyıdan uzaklaşırken, dev timsah tarafından yakalandı. Dev timsah adamı öldürürken bölgeye gelen köylüler korku dolu anları böyle görüntüledi.