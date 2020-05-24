Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi dizisinin Polat'ı bakın ne halde!

Kurtlar Vadisi ile film ve dizi dünyasında hafızalara Necati Şaşmaz namı diğer Polat Alemdar'ın inanılmaz değişimi görenleri şaşırtıyor. Yılların getirdiği olgunluk yüzüne oturan ve Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Pusu, Kurtlar Vadisi Filistin, Kurtlar Vadisi Vatan gibi yapımlarla gösterdiği başarılı performansla herkesi kendisine hayran bırakan ve ünü yakalayan Necati Şaşmaz'ın yıllar sonraki halini görenler gözlerine inanamadı. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 24.05.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 11:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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