Nazife Demirel'in görüntüleri çıktı sevgilisinden itiraf geldi!

Bu sözler üzerine stüdyodakiler ve Müge Anlı şoke oldu. Müge Anlı, "Gerçekten inanamıyorum. O kadar söyleyeceğim. Pes ettim. Lütfen gidin torunlarınıza sahip çıkın. Yeter artık o çocuklar anne ile bir şekilde görüşecekler ama bir koruma altında olmalılar" ifadelerini kullandı.