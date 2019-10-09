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Nazife Demirel'in görüntüleri çıktı sevgilisinden itiraf geldi!
Nazife Demirel'in görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, sevgilisi Müge Anlı canlı yayınına bağlandı. Müge Anlı'ya konuşan Nazife Demirel'in sevgilisi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nazife Demirel'in gazino görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Müge Anlı konuyu devam ettirmedi. Gözler tamamen Tuncay Demirel'in ölümüne çevrilirken, Nazife Demirel'in videosundaki 3. kişinin de kim olduğu da merak konusu oldu. Telefonla ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert'e bağlanan Nazife Demirel'in sevgilisi itiraflarda bulundu.
Giriş Tarihi: 09.10.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 11:09
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