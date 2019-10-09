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Nazife Demirel'in görüntüleri çıktı sevgilisinden itiraf geldi!

Nazife Demirel'in görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, sevgilisi Müge Anlı canlı yayınına bağlandı. Müge Anlı'ya konuşan Nazife Demirel'in sevgilisi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nazife Demirel'in gazino görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Müge Anlı konuyu devam ettirmedi. Gözler tamamen Tuncay Demirel'in ölümüne çevrilirken, Nazife Demirel'in videosundaki 3. kişinin de kim olduğu da merak konusu oldu. Telefonla ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert'e bağlanan Nazife Demirel'in sevgilisi itiraflarda bulundu.

Giriş Tarihi: 09.10.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 11:09
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Nazife Demirel'in görüntüleri çıktı sevgilisinden itiraf geldi!

Nazife Demirel'in görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, sevgilisi Müge Anlı canlı yayınına bağlandı. Müge Anlı'ya konuşan Nazife Demirel'in sevgilisi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nazife Demirel'in gazino görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Müge Anlı konuyu devam ettirmedi. Gözler tamamen Tuncay Demirel'in ölümüne çevrilirken, Nazife Demirel'in videosundaki 3. kişinin de kim olduğu da merak konusu oldu. Telefonla ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert'e bağlanan Nazife Demirel'in sevgilisi itiraflarda bulundu.

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Nazife Demirel'in görüntüleri çıktı sevgilisinden itiraf geldi!

Duydukları karşısında şoke olan Müge Anlı, "Yeter artık, pes" diyerek sitem etti. Müge Anlı Tuncay Demirel'in ailesine de "Torunlarınıza sahip çıkın" dedi. Nazife Demirel'in videosu ndaki (görüntüleri) 3. kişi stüdyodakileri şaşkına çevirdi.

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Nazife Demirel'in görüntüleri çıktı sevgilisinden itiraf geldi!

Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli Tuncay Demirel'in uygunsuz görüntüleri hakkında bir soru sordu.

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Nazife Demirel'in görüntüleri çıktı sevgilisinden itiraf geldi!

İnternete yayılan video hakkında konuşan Verimli, "O görüntülerin çekildiği yerde 3. kişinin işi ne? sorusuna Tuncay Demirel'in karısının sevgilisi, "O videonun nasıl yayıldığını hatırlamıyorum. Çok alkol almıştı. 3. kişi olayı ise ölen şahıs, yani Tuncay beni zorladı. Tuncay Demirel istedi." dedi.

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Nazife Demirel'in görüntüleri çıktı sevgilisinden itiraf geldi!

Bu sözler üzerine stüdyodakiler ve Müge Anlı şoke oldu. Müge Anlı, "Gerçekten inanamıyorum. O kadar söyleyeceğim. Pes ettim. Lütfen gidin torunlarınıza sahip çıkın. Yeter artık o çocuklar anne ile bir şekilde görüşecekler ama bir koruma altında olmalılar" ifadelerini kullandı.