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NASA'dan tarihi hamle! Mars'ta helikopter uçuracak
NASA'nın Mars'taki heyecan veren yeni çalışması, tüm dikkatleri üzerine çekti. NASA, geçtiğimiz hafta Mars'ta, minyatür bir helikopter uçurmayı planlıyordu. Teknik sorunlar nedeniyle ertelenen denemede, küçük helikopter Ingenuity'nin bugün uçurulacağı açıklandı. 1,8 kilogram ağırlığındaki Ingenuity adlı helikopterin 3 metre yüksekliğe yükseltilerek 30 saniye boyunca uçurulacağı bildirildi.
Giriş Tarihi: 19.04.2021 12:02
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