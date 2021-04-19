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NASA'dan tarihi hamle! Mars'ta helikopter uçuracak

NASA'nın Mars'taki heyecan veren yeni çalışması, tüm dikkatleri üzerine çekti. NASA, geçtiğimiz hafta Mars'ta, minyatür bir helikopter uçurmayı planlıyordu. Teknik sorunlar nedeniyle ertelenen denemede, küçük helikopter Ingenuity'nin bugün uçurulacağı açıklandı. 1,8 kilogram ağırlığındaki Ingenuity adlı helikopterin 3 metre yüksekliğe yükseltilerek 30 saniye boyunca uçurulacağı bildirildi.

Giriş Tarihi: 19.04.2021 12:02
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NASA'dan tarihi hamle! Mars'ta helikopter uçuracak
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars’ta kendi kontrolünde helikopter uçurarak önemli bir göreve hazırlanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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NASA'dan tarihi hamle! Mars'ta helikopter uçuracak
Daha önce pervanelerinde çıkan teknik arıza nedeniyle uçuşu ertelenen minyatür helikopter Ingenuity'nin bugün uçurulacağı açıklanırken, uçuşun başarılı olması durumunda başka bir gezegende gerçekleşen ilk kontrollü uçuş olacağı belirtildi.
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NASA'dan tarihi hamle! Mars'ta helikopter uçuracak
1,8 kilogram ağırlığındaki Ingenuity adlı minyatür helikopterin 3 metre yüksekliğe yükseltilerek 30 saniye boyunca uçurulacağı bildirildi.
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NASA'dan tarihi hamle! Mars'ta helikopter uçuracak

UÇUŞTAN ÜÇ SAAT SONRA VERİLER ULAŞACAK

Uçuşun Türkiye saatine göre 10.30'da gerçekleşeceği açıklanırken uçuşun başarılı geçip geçmediğine dair verilerin denemenin gerçekleşmesinin üzerinden yaklaşık 3 saat sonra NASA'ya ulaşmasının beklendiği açıklandı.

Test uçuşunun, dünyadan 173 milyon mil uzakta, Jezero Krateri adlı geniş bir Mars havzasının zemininde gerçekleşeceği bildirilirken Ingenuity proje yöneticisi MiMi Aung, "Ekibimizin beklediği an neredeyse geldi" dedi.

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NASA'dan tarihi hamle! Mars'ta helikopter uçuracak

YER ÇEKİMİ YARDIM EDECEK, YOĞUNLUK ZORLAŞTIRACAK

Dünyaya kıyasla yer çekiminin üçte bir oranında daha az olması nedeniyle Mars'ta gerçekleştirilecek uçuşun nispeten daha 'kolay' olması beklenirken atmosfer yoğunluğunun dünyanın yüzde 1'ine tekabül etmesi ise minyatür helikopterin kalkış sürecinde karşılaşacağı en büyük zorluklardan biri olacak.