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NASA uzay boşluğundan yayınladı! Yeşil görüntü dünyayı salladı!

Uzay boşluğundan Mars'a kadar birçok görülmemiş fotoğraf yayınlayan NASA, yeni görüntüler ile dünya basınını ayağa kaldırdı. Bilim insanlarının uzaydaki çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, araçların çektiği görüntüler de servis ediliyor. Son yayınlanan görüntüde, dünyanın belli bir bölümünün üstündeki yeşil görüntü herkesi şaşkına çevirdi. İşte NASA'nın yayınladığı fotoğraf...

Giriş Tarihi: 09.01.2020 03:33 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 03:37
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NASA uzay boşluğundan yayınladı! Yeşil görüntü dünyayı salladı!

NASA'nın uzay boşluğunda yayınladığı son fotoğraf gündeme oturdu. Dünya üzerinden ışıklı bir görüntü belirirken, yeşil bölüm dikkatlerden kaçmadı. Resmi Twitter adresinden yapılan paylaşım sonrası NASA dikkatleri üzerine çekti. İşte dünya basınının ilgi odağı olan o görüntü.

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NASA uzay boşluğundan yayınladı! Yeşil görüntü dünyayı salladı!

NASA, çekilen görüntülerin on yılın ilk meteor yağmuru olduğunu belirtti. "Yeterince şanslıydık." ifadeleri kullanılırken, Kuzey Işıkları ile birlikte çekilen görüntü sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

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NASA uzay boşluğundan yayınladı! Yeşil görüntü dünyayı salladı!

NASA'nın yayınladığı bu görüntülerin sırrı çözülemiyor. Sosyal medyayı sallayan bu görüntüye dikkatlice bakın...

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NASA uzay boşluğundan yayınladı! Yeşil görüntü dünyayı salladı!

İddialara göre bu bir insan cesedine ait... Ancak bilim insanları bu yönde bir bulgudan hiçbir zaman söz etmedi ve aradan geçen yıllara rağmen halen bu görüntünün esrarı çözülebilmiş değil.

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NASA uzay boşluğundan yayınladı! Yeşil görüntü dünyayı salladı!

Bir başka sıra dışı görüntü... NASA'nın uzayın derinliklerinde çektiği bu görüntü gerçekten inanılmaz: Bu bir insan mı yoksa...