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NASA uzay boşluğundan yayınladı! Yeşil görüntü dünyayı salladı!
Uzay boşluğundan Mars'a kadar birçok görülmemiş fotoğraf yayınlayan NASA, yeni görüntüler ile dünya basınını ayağa kaldırdı. Bilim insanlarının uzaydaki çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, araçların çektiği görüntüler de servis ediliyor. Son yayınlanan görüntüde, dünyanın belli bir bölümünün üstündeki yeşil görüntü herkesi şaşkına çevirdi. İşte NASA'nın yayınladığı fotoğraf...
Giriş Tarihi: 09.01.2020 03:33 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 03:37
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