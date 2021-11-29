29 Kasım 2021, Pazartesi
NASA tehlikeyi açıkladı! Dünya'ya yaklaşıyor! Atom bombasından 800 kat daha güçlü
NASA'dan dünyayı şaşkına çeviren bir açıklama geldi. Dev bir asteroit gelecek ayın sonunda gezegenimize yaklaşacak. Bilim insanları, 2018 AH adlı bu gök cisminin, Dünya'ya çarması halinde, gezegenimizde çok büyük bir insani ve maddi yıkım yaşanacağı konusunda uyardı. Araştırmacılar, asteroidin 30 Haziran 1908'de Sibirya'nın Tunguska bölgesine düşen ve 12 megatonluk bir patlamaya neden olan meteora eşdeğer bir hasara yol açabileceğini açıkladı. Bölgede bugün bile ağaç yetişmezken, asteroidin 2. Dünya Savaşı'nda Hrioşima'ya atılan atom bombasından 800 kat daha güçlü olduğu belirtildi.
Giriş Tarihi: 29.11.2021 11:59 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 12:14
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