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NASA tehlikeyi açıkladı! Dünya'ya yaklaşıyor! Atom bombasından 800 kat daha güçlü

NASA'dan dünyayı şaşkına çeviren bir açıklama geldi. Dev bir asteroit gelecek ayın sonunda gezegenimize yaklaşacak. Bilim insanları, 2018 AH adlı bu gök cisminin, Dünya'ya çarması halinde, gezegenimizde çok büyük bir insani ve maddi yıkım yaşanacağı konusunda uyardı. Araştırmacılar, asteroidin 30 Haziran 1908'de Sibirya'nın Tunguska bölgesine düşen ve 12 megatonluk bir patlamaya neden olan meteora eşdeğer bir hasara yol açabileceğini açıkladı. Bölgede bugün bile ağaç yetişmezken, asteroidin 2. Dünya Savaşı'nda Hrioşima'ya atılan atom bombasından 800 kat daha güçlü olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 29.11.2021 11:59 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 12:14
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NASA tehlikeyi açıkladı! Dünya’ya yaklaşıyor! Atom bombasından 800 kat daha güçlü
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) asteroit izleyicisine göre, Washington Anıtı büyüklüğünde büyük bir göktaşı Aralık ayı sonlarında Dünya'ya doğru yola çıkacak. Eğer bu asteroit, Dünya’ya çarparsa atom bombasından çok daha büyük bir yıkıma neden olacak.
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NASA tehlikeyi açıkladı! Dünya’ya yaklaşıyor! Atom bombasından 800 kat daha güçlü

TARİH BELLİ OLDU

The Jerusalem Post'un bildirdiğine göre, 2018 AH olarak bilinen bu asteroidin yaklaşık 190 metre genişliğinde olduğu tahmin ediliyor ve 27 Aralık'ta Dünya'nın çok yakınından geçecek.

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NASA tehlikeyi açıkladı! Dünya’ya yaklaşıyor! Atom bombasından 800 kat daha güçlü

Bununla birlikte 2018 AH, 2018'de,Dünya'dan Ay'a olan mesafenin dörtte üçü olan 296 bin 758 km'lik bir mesafede gezegenimizin yanından uçtu. Loşluğu nedeniyle fark edilemedi ve bu nedenle bilim insanları onun geldiğini görmediler.

O zamandan beri, bu büyüklükteki hiçbir asteroit Dünya'ya bu kadar yaklaşmadı.

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NASA tehlikeyi açıkladı! Dünya’ya yaklaşıyor! Atom bombasından 800 kat daha güçlü

2018 AH DÜNYA'YA ÇARPARSA NELER YAŞANACAK?

Bilim insanları, Dünya'da daha önce benzer bir olay yaşandığı için, 2018 AH'nin gezegenimize çarpması durumda neler yaşanabileceği net bir şekilde tahmin edebiliyorlar.

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NASA tehlikeyi açıkladı! Dünya’ya yaklaşıyor! Atom bombasından 800 kat daha güçlü

TUNGUSKA OLAYI HAKKINDA

Dünya'ya en son bir asteroid, 2013 yılında Rusya'ya ulaştı. 17 metre genişliğindeki oldukça küçük boyutlu gök cismi atmosfere girdiğinde parçalandı.

Ancak, 2018 AH büyüklüğündeki i bir asteroidin son çarpması, 1908'de Rusya'daki Podkamennaya Tunguska Nehri üzerinde gerçekleşti. Göktaşı çarpması tarihe Tunguska olayı olarak geçti.