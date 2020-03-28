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NASA Mars'ta yeni keşfini duyurdu: 100'den fazla ses...

NASA tarafından yayınlanan bir haber bütün dünyanın dikkatini çekti. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) kızıl gezegen Mars'a gönderdiği indirdiği sismik inceleme aracı InSight, 100'den fazla sesi kayıt altına aldığını bildirdi. NASA, kayıt altına alınan seslerin, insanların duyabileceği şekilde işleyerek yayınladı. İşte tüm dünyada olay olan haberin detayı...

Giriş Tarihi: 28.03.2020 20:31 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020 06:36
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NASA Mars'ta yeni keşfini duyurdu: 100'den fazla ses...
NASA Mars'ta yeni keşfini duyurdu: 100'den fazla ses...

NASA'nın Mars'a indirdiği sismik inceleme aracı InSight'ın, gezegende kaydettiği seslerden sadece 21'inin "güçlü deprem adayı" olduğu tahmin ediliyor.

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NASA Mars'ta yeni keşfini duyurdu: 100'den fazla ses...
NASA Mars'ta yeni keşfini duyurdu: 100'den fazla ses...

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars'a indirdiği sismik inceleme aracı InSight'ın, Kızıl Gezegen'de 100'den fazla sesi kayıt altına aldığı bildirildi.

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NASA Mars'ta yeni keşfini duyurdu: 100'den fazla ses...
NASA Mars'ta yeni keşfini duyurdu: 100'den fazla ses...

NASA, InSight'ın Mars'ta kaydettiği seslerin insanların duyabileceği biçimde işlenmiş kaydını yayınladı.

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NASA Mars'ta yeni keşfini duyurdu: 100'den fazla ses...
NASA Mars'ta yeni keşfini duyurdu: 100'den fazla ses...

Ajanstan yapılan açıklamada, InSight'ın kayıt altına aldığı 100'den fazla sesten sadece 21'ine "güçlü deprem adayı" gözüyle bakıldığı, diğerlerinin yer sarsıntıları ya da başka şeyler olabileceği belirtildi.

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NASA Mars'ta yeni keşfini duyurdu: 100'den fazla ses...
NASA Mars'ta yeni keşfini duyurdu: 100'den fazla ses...

Sismik inceleme aracının, robot kolun hareketleri ve diğer mekanik seslerin yanı sıra Mars'taki rüzgarın sesini duyabilecek kadar hassas olduğu belirtiliyor.