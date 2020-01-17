NASA Mars'ta yeni keşfini duyurdu: 100'den fazla ses...

NASA tarafından yayınlanan bir haber bütün dünyanın dikkatini çekti. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) kızıl gezegen Mars'a gönderdiği indirdiği sismik inceleme aracı InSight, 100'den fazla sesi kayıt altına aldığını bildirdi. NASA, kayıt altına alınan seslerin, insanların duyabileceği şekilde işleyerek yayınladı. İşte tüm dünyada olay olan haberin detayı...

Giriş Tarihi: 17.01.2020 17:19 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 17:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





