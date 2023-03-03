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Haberler Galeri Naci Görür: "Şimdi Marmara’yı bekliyoruz" RİSKLER AÇIKLANDI! Hangi ilçe kaç şiddetinde hissedecek? İstanbul'da çift deprem olur mu?

Naci Görür: "Şimdi Marmara’yı bekliyoruz" RİSKLER AÇIKLANDI! Hangi ilçe kaç şiddetinde hissedecek? İstanbul'da çift deprem olur mu?

Olası beklenen Marmara depremi endişelere neden oluyor. Asrın felaketinin ardından vatandaşlar özellikle 1999 yılında büyük yıkıma neden olan Marmara depremine ilişkin detayları öğrenmeye çalışıyor. Depremin hissedilen şiddeti gerçekleştiği yerin toprak yapısına göre değişiklik gösteriyor. Prof. Dr. Naci Görür, "Endişe ettiğimiz yerler var" diyerek, iki bölgeyi işaret etti.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2023 13:37
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Naci Görür: Şimdi Marmara’yı bekliyoruz RİSKLER AÇIKLANDI! Hangi ilçe kaç şiddetinde hissedecek? İstanbul’da çift deprem olur mu?

Olası İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul'da depremi hangi ilçelerin ne şiddetle sarsılacağını açıkladı. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük depremin ardından gözler İstanbul'a çevrildi. Prof. Dr. Naci Görür, "Şimdi Marmara'yı bekliyoruz" dedi. Peki Marmara depreminde hangi ilçeler daha güvenli? İşte uzmanların olası İstanbul depremine ilişkin açıklamaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Naci Görür: Şimdi Marmara’yı bekliyoruz RİSKLER AÇIKLANDI! Hangi ilçe kaç şiddetinde hissedecek? İstanbul’da çift deprem olur mu?

DEPREMİ HANGİ İLÇELER KAÇ ŞİDDETİNDE HİSSEDECEK?

Prof. Dr. Okan Tüysüz, katıldığı bir programda İstanbul depremine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul için en kötü senaryonun bölgedeki fayın bir depremde kırılması olduğunu söyleyen Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Olası depremde hangi ilçeler hangi şiddetle sarsılacak?" sorusuna da yanıt verdi.

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Naci Görür: Şimdi Marmara’yı bekliyoruz RİSKLER AÇIKLANDI! Hangi ilçe kaç şiddetinde hissedecek? İstanbul’da çift deprem olur mu?

İşte Okan Tüysüz'ün açıklamalarından satır başları:

"Doğrultu atımlı bir fay kırıldığında fayın uç kısımlarında daha büyük bir şiddet oluşturuyor. Fayın yön etkisi nedeniyle Yalova ve Şarköy civarı.

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Naci Görür: Şimdi Marmara’yı bekliyoruz RİSKLER AÇIKLANDI! Hangi ilçe kaç şiddetinde hissedecek? İstanbul’da çift deprem olur mu?

EN FAZLA SARSILACAK YERLER NERESİ?

En fazla sarsılacak olan yerler denize bakan kısımlar. İstanbul'un ya da Marmara'nın denize bakan kesimlerinde örneğin Tuzla'da sahil şeridinde Eminönü'nden başlamak üzere Büyükçekmece'ye kadar olan sahil kadar olan sahil şeridinde en yüksek sarsıntıyı hissedeceğiz.

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Naci Görür: Şimdi Marmara’yı bekliyoruz RİSKLER AÇIKLANDI! Hangi ilçe kaç şiddetinde hissedecek? İstanbul’da çift deprem olur mu?

"BU BÖLGELER 10 ŞİDDETİNİ GÖRECEK"

Bu, oradaki tüm binaların yıkılacağı anlamına gelmez. İyi bir bina buna karşı koyabilir. En azından burada beklenti binanın çökmemesidir. İstanbul'un yapı stoğunda 1 milyon 160 bin bina var bunun 5-6 yüz bininin depreme çok dayanıklı olmadığı da bir gerçek. Sahil kesimi 10 şiddetini görecek.