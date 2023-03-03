Naci Görür: "Şimdi Marmara’yı bekliyoruz" RİSKLER AÇIKLANDI! Hangi ilçe kaç şiddetinde hissedecek? İstanbul'da çift deprem olur mu?

"BU BÖLGELER 10 ŞİDDETİNİ GÖRECEK"

Bu, oradaki tüm binaların yıkılacağı anlamına gelmez. İyi bir bina buna karşı koyabilir. En azından burada beklenti binanın çökmemesidir. İstanbul'un yapı stoğunda 1 milyon 160 bin bina var bunun 5-6 yüz bininin depreme çok dayanıklı olmadığı da bir gerçek. Sahil kesimi 10 şiddetini görecek.