03 Mart 2023, Cuma
Naci Görür: "Şimdi Marmara’yı bekliyoruz" RİSKLER AÇIKLANDI! Hangi ilçe kaç şiddetinde hissedecek? İstanbul'da çift deprem olur mu?
Olası beklenen Marmara depremi endişelere neden oluyor. Asrın felaketinin ardından vatandaşlar özellikle 1999 yılında büyük yıkıma neden olan Marmara depremine ilişkin detayları öğrenmeye çalışıyor. Depremin hissedilen şiddeti gerçekleştiği yerin toprak yapısına göre değişiklik gösteriyor. Prof. Dr. Naci Görür, "Endişe ettiğimiz yerler var" diyerek, iki bölgeyi işaret etti.
Giriş Tarihi: 03.03.2023 13:37
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