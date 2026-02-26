CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Mutfakta her gün yapılıyor: Bu 6 hata boruları çökertiyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Mutfak lavabolarında yaşanan tıkanıklık ve su kaçağı sorunlarının önemli bir bölümü, günlük alışkanlıklardan kaynaklanıyor. Lavaboya dökülen yağ, çöp ve kaynar suyla durulama gibi hatalar; yüksek maliyetli tesisat arızalarına yol açıyor.

Mutfakta her gün yapılıyor: Bu 6 hata boruları çökertiyor 1

Mutfakta yaşanan sorunlar çoğu zaman ani bir arıza şeklinde ortaya çıkmıyor. Asıl risk, her gün tekrar edilen ve zararsız sanılan davranışlarda gizli. Usta tesisatçılar, ev sahiplerinin özellikle lavaboya dökülen atıklar konusunda daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. İşte boruları çökerten 6 hata…

Mutfakta her gün yapılıyor: Bu 6 hata boruları çökertiyor 2

Lavaboya Yağ Dökmek Boru Çapını Daraltıyor

Usta tesisatçı Aaron Adams, mutfak giderlerine dökülen yağın en büyük risk olduğunu belirtiyor. Sıcak halde sıvı olan yağ, boruların içinde soğuyarak sertleşiyor ve zamanla iç yüzeye yapışarak daralma oluşturuyor. Bu durum akışı yavaşlatıyor ve kalıcı tıkanıklıklara zemin hazırlıyor.

Sıcak suyla seyreltilen yağın da güvenli olmadığı belirtiliyor. Yağ boru içinde ilerlese bile soğuduğu noktada yeniden katılaşıyor. Bu birikimler çoğu zaman profesyonel müdahale gerektiriyor. Yemek artıkları ve yağı lavaboya dökmek yerine çöpe atılması gerekiyor. Yağın tamamen soğuduktan sonra bertaraf edilmesi, tesisat ömrünü uzatıyor.

Mutfakta her gün yapılıyor: Bu 6 hata boruları çökertiyor 3

Lavabo Altındaki Dağınıklık Kaçağı Gizleyebilir

Lavabo dolaplarının aşırı doldurulması da risk oluşturuyor. Musluk bağlantıları veya su hatlarında oluşan küçük sızıntılar, dolap içi eşyalar nedeniyle uzun süre fark edilmeyebiliyor. Haftalarca süren küçük damlamalar, dolap tabanında ve zeminde ciddi hasara yol açabilir. Lavabo altının düzenli ve kontrol edilebilir şekilde tutulması gerekiyor.

Mutfakta her gün yapılıyor: Bu 6 hata boruları çökertiyor 4

Fazla Yükleme Tıkanıklığı Artırıyor

Narenciye kabukları, buz küpleri veya kahve telvesi gibi maddeler az miktarda sorun çıkarmayabilir. Ancak düzenli ve yoğun şekilde atıldığında gider içinde çamur benzeri birikim oluşturabiliyor. Tesisatçı ve HVAC uzmanı Megan Doser, özellikle kahve telvesinin boru içinde çözünmediği ve topaklanarak beton etkisi oluşturduğunu belirtiyor.

Mutfakta her gün yapılıyor: Bu 6 hata boruları çökertiyor 5

Kabartma Tozu ve Sirke Tıkanıklık Açmıyor

Evde sıkça uygulanan karbonat ve sirke karışımı, yüzey temizliğinde etkili olsa da ciddi tıkanıklıkları açmakta yetersiz kalıyor. Bu yöntem boru içindeki yağ ve birikintileri çözmek için yeterli güçte değil. Küçük tıkanıklıklarda pompa veya mekanik gider açıcı kullanılması tavsiye ediliyor.

Mutfakta her gün yapılıyor: Bu 6 hata boruları çökertiyor 6

Kaynar Su Contalara Zarar Verebilir

Yağlı tavaların sıcak suyla yıkanması öneriliyor ancak suyun kaynar olmaması gerekiyor. Çok yüksek sıcaklık, özellikle gider sistemindeki kauçuk contalara zarar verebiliyor. Metal borular dayanıklı olsa da bağlantı noktalarındaki parçalar hassas yapıya sahip. Doser, kaynar su yerine sıcak su kullanılmasını tavsiye ediyor.

Mutfakta her gün yapılıyor: Bu 6 hata boruları çökertiyor 7

Yetersiz Bulaşık Deterjanı Yağ Birikimine Yol Açıyor

Daha az deterjan kullanarak tasarruf etmeye çalışmak, uzun vadede tesisata zarar verebiliyor. Yetersiz deterjan, giderden geçen yağın tam çözünmemesine neden oluyor. Doser, özellikle yağlı tencere ve tavaların yıkanmasında yeterli miktarda deterjan ve ılık su kullanılmasını öneriyor. Köpük oluşacak seviyede sabun kullanmak, boru içinde yağ tutulumunu azaltıyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin