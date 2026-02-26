Mutfakta her gün yapılıyor: Bu 6 hata boruları çökertiyor

Mutfakta yaşanan sorunlar çoğu zaman ani bir arıza şeklinde ortaya çıkmıyor. Asıl risk, her gün tekrar edilen ve zararsız sanılan davranışlarda gizli. Usta tesisatçılar, ev sahiplerinin özellikle lavaboya dökülen atıklar konusunda daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. İşte boruları çökerten 6 hata…

Lavaboya Yağ Dökmek Boru Çapını Daraltıyor

Usta tesisatçı Aaron Adams, mutfak giderlerine dökülen yağın en büyük risk olduğunu belirtiyor. Sıcak halde sıvı olan yağ, boruların içinde soğuyarak sertleşiyor ve zamanla iç yüzeye yapışarak daralma oluşturuyor. Bu durum akışı yavaşlatıyor ve kalıcı tıkanıklıklara zemin hazırlıyor.

Sıcak suyla seyreltilen yağın da güvenli olmadığı belirtiliyor. Yağ boru içinde ilerlese bile soğuduğu noktada yeniden katılaşıyor. Bu birikimler çoğu zaman profesyonel müdahale gerektiriyor. Yemek artıkları ve yağı lavaboya dökmek yerine çöpe atılması gerekiyor. Yağın tamamen soğuduktan sonra bertaraf edilmesi, tesisat ömrünü uzatıyor.