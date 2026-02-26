Mutfakta her gün yapılıyor: Bu 6 hata boruları çökertiyor
Mutfak lavabolarında yaşanan tıkanıklık ve su kaçağı sorunlarının önemli bir bölümü, günlük alışkanlıklardan kaynaklanıyor. Lavaboya dökülen yağ, çöp ve kaynar suyla durulama gibi hatalar; yüksek maliyetli tesisat arızalarına yol açıyor.
Mutfakta yaşanan sorunlar çoğu zaman ani bir arıza şeklinde ortaya çıkmıyor. Asıl risk, her gün tekrar edilen ve zararsız sanılan davranışlarda gizli. Usta tesisatçılar, ev sahiplerinin özellikle lavaboya dökülen atıklar konusunda daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. İşte boruları çökerten 6 hata…
Lavaboya Yağ Dökmek Boru Çapını Daraltıyor
Usta tesisatçı Aaron Adams, mutfak giderlerine dökülen yağın en büyük risk olduğunu belirtiyor. Sıcak halde sıvı olan yağ, boruların içinde soğuyarak sertleşiyor ve zamanla iç yüzeye yapışarak daralma oluşturuyor. Bu durum akışı yavaşlatıyor ve kalıcı tıkanıklıklara zemin hazırlıyor.
Sıcak suyla seyreltilen yağın da güvenli olmadığı belirtiliyor. Yağ boru içinde ilerlese bile soğuduğu noktada yeniden katılaşıyor. Bu birikimler çoğu zaman profesyonel müdahale gerektiriyor. Yemek artıkları ve yağı lavaboya dökmek yerine çöpe atılması gerekiyor. Yağın tamamen soğuduktan sonra bertaraf edilmesi, tesisat ömrünü uzatıyor.
Lavabo Altındaki Dağınıklık Kaçağı Gizleyebilir
Lavabo dolaplarının aşırı doldurulması da risk oluşturuyor. Musluk bağlantıları veya su hatlarında oluşan küçük sızıntılar, dolap içi eşyalar nedeniyle uzun süre fark edilmeyebiliyor. Haftalarca süren küçük damlamalar, dolap tabanında ve zeminde ciddi hasara yol açabilir. Lavabo altının düzenli ve kontrol edilebilir şekilde tutulması gerekiyor.
Fazla Yükleme Tıkanıklığı Artırıyor
Narenciye kabukları, buz küpleri veya kahve telvesi gibi maddeler az miktarda sorun çıkarmayabilir. Ancak düzenli ve yoğun şekilde atıldığında gider içinde çamur benzeri birikim oluşturabiliyor. Tesisatçı ve HVAC uzmanı Megan Doser, özellikle kahve telvesinin boru içinde çözünmediği ve topaklanarak beton etkisi oluşturduğunu belirtiyor.
Kabartma Tozu ve Sirke Tıkanıklık Açmıyor
Evde sıkça uygulanan karbonat ve sirke karışımı, yüzey temizliğinde etkili olsa da ciddi tıkanıklıkları açmakta yetersiz kalıyor. Bu yöntem boru içindeki yağ ve birikintileri çözmek için yeterli güçte değil. Küçük tıkanıklıklarda pompa veya mekanik gider açıcı kullanılması tavsiye ediliyor.