25 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mustafa Hakkulu’nun cansız bedeni bulundu! Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı geldi

Mustafa Hakkulu’nun cansız bedeni bulundu! Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı geldi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Mustafa Hakkulu'dan acı haber geldi. Adana'nın Kozan ilçesinde sırra kadem basan Hakkulu, kaybının 12. gününde ölü olarak bulundu. Ensesinden tek kurşunla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Mustafa Hakkulu'nun ölümünün ardından gözler eski eşi Bengül Güvenç'e çevrilirken canlı yayında cinayet itirafı geldi. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 25.12.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 11:59
  • 1
  • 21
Mustafa Hakkulu’nun cansız bedeni bulundu! Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı geldi

Dere yatağında cansız bedenine ulaşılan talihsiz adamın ensesinden silahla vurulduğu ortaya çıktı. Müge Anlı'nın acı haberi duyurduğu anlarda aile gözyaşlarına boğulurken canlı yayında cinayet itirafı geldi. İşte yaşananlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
Mustafa Hakkulu’nun cansız bedeni bulundu! Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı geldi

13 Aralık Çarşamba günü Adana'nın Kozan ilçesinde kaybolan 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'dan haber alamayan ailesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.

  • 3
  • 21
Mustafa Hakkulu’nun cansız bedeni bulundu! Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı geldi

Aile 150 bin TL ile kaybolan oğullarının akıbetini öğrenmek isterken genç adamın eski eşi Bengül Güvenç'ten şüphelendiklerini dile getirdi.

  • 4
  • 21
Mustafa Hakkulu’nun cansız bedeni bulundu! Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı geldi

Bengül'ün eşinin kaybolduğu gün alacak defteri ile borçlarını toplamaya çalıştığı iddia edildi.

  • 5
  • 21
Mustafa Hakkulu’nun cansız bedeni bulundu! Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı geldi

"Paragöz bir insanım" açıklamasında bulunan genç kadın açıklamalarıyla şaşkına çevirdi.