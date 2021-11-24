24 Kasım 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Müslüme’nin ölümünde çarpıcı ayrıntı! Ailesi ekipleri yanlış yönlendirdi! Ters tarafta bulundu

Müslüme’nin ölümünde çarpıcı ayrıntı! Ailesi ekipleri yanlış yönlendirdi! Ters tarafta bulundu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme oturan Müslüme Yağal, Türkiye'yi ağlattı. Mersin'de kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan Yörük kızının 500 metre yüksekli bir dağın tepesinde bulunması akıllarda soru işareti bıraktı. Cinayet ihtimali üzerinde durulurken küçük Müslüme'nin dedesi tutuklandı. Ortaya çıkan çarpıcı ayrıntı ise aile üzerindeki şüpheleri daha da arttırdı. Müslüme'nin ailesinin, küçük kızın kaybolduğu bölgenin doğusunu arattığı, Müslüme'nin cesedinin ise güney batıda bulunduğu iddia edildi. Peki Müslüme nasıl öldü? Bulunduğu bölgeye nasıl gitti? İşte Müslüme'nin ölümündeki soru işaretleri ve yaşanan yeni gelişmeler...

Giriş Tarihi: 24.11.2021 10:22 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 10:57
  • 1
  • 27
Müslüme’nin ölümünde çarpıcı ayrıntı! Ailesi ekipleri yanlış yönlendirdi! Ters tarafta bulundu

Mersin'de 10 gündür aranan küçük Müslüme, cansız bir şekilde bulundu. Yörük kızı Müslüme'nin kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde bulunması akıllarda soru işareti bırakırken, küçük Müslüme'nin cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendiriliyor. Ailesinin farklı yeri göstermesi ise akıllarda soru işareti bıraktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 27
Müslüme’nin ölümünde çarpıcı ayrıntı! Ailesi ekipleri yanlış yönlendirdi! Ters tarafta bulundu

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörükleri'nden, 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu olan Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu.

  • 3
  • 27
Müslüme’nin ölümünde çarpıcı ayrıntı! Ailesi ekipleri yanlış yönlendirdi! Ters tarafta bulundu

En son çadırın önünde oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler arama çalışması başlattı.

  • 4
  • 27
Müslüme’nin ölümünde çarpıcı ayrıntı! Ailesi ekipleri yanlış yönlendirdi! Ters tarafta bulundu

Çalışmalarda dron ve Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) da kullanıldı. Müslüme'nin kaybolduğu çadırın çevresindeki 25 kilometrelik alan hem havadan hem de karadan tarandı.

  • 5
  • 27
Müslüme’nin ölümünde çarpıcı ayrıntı! Ailesi ekipleri yanlış yönlendirdi! Ters tarafta bulundu

AKUT ve AFAD ekipleri, bölgedeki kanyonda sarp ve dik yamaçlara halatlarla indi. Ekipler dağ taş demeden didik didik arama yaptı. Jandarma ayrıca Müslüme'nin aile üyelerinin de aralarında olduğu 100'e yakın kişinin ifadesini aldı.