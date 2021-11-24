Müslüme’nin ölümünde çarpıcı ayrıntı! Ailesi ekipleri yanlış yönlendirdi! Ters tarafta bulundu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme oturan Müslüme Yağal, Türkiye'yi ağlattı. Mersin'de kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan Yörük kızının 500 metre yüksekli bir dağın tepesinde bulunması akıllarda soru işareti bıraktı. Cinayet ihtimali üzerinde durulurken küçük Müslüme'nin dedesi tutuklandı. Ortaya çıkan çarpıcı ayrıntı ise aile üzerindeki şüpheleri daha da arttırdı. Müslüme'nin ailesinin, küçük kızın kaybolduğu bölgenin doğusunu arattığı, Müslüme'nin cesedinin ise güney batıda bulunduğu iddia edildi. Peki Müslüme nasıl öldü? Bulunduğu bölgeye nasıl gitti? İşte Müslüme'nin ölümündeki soru işaretleri ve yaşanan yeni gelişmeler...