Müslüman olan İtalyan geline Midyat'ta yöresel düğün! Annesi, kardeşleri ve akrabaları şaşırıp kaldılar

İtalya'da yaşayan Midyatlı Tajdin Özmen (29), dil kursunda tanıştığı İtalyan avukat Tamara Veronica Schriber (30) ile memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde dünyaevine girdi. Evlilik kararıyla birlikte Müslüman olan İtalyan gelin, Midyat geleneklerine göre yapılan düğünde yöresel halaylara eşlik etti.

İtalya'da bir sağlık kuruluşunda hemşire olarak görev yapan Midyatlı Tajdin Özmen ile avukat Tamara Veronica Schriber, aynı dil kursunda tanıştı. Kısa sürede evlilik kararı alan çift, düğünlerini damadın memleketi Midyat'ta yapmaya karar verdi.

Evlilik ile Müslüman olmaya da karar veren Tamara Veronica Schriber'i, mutlu gününde annesi, kardeşleri, akrabaları ve arkadaşları da yalnız bırakmadı. Midyat'ta düğün salonunda düzenlenen törende yöre gelenekleri yaşatıldı.

Kemençe ve davul ile başlayan düğünde gelin ve damat ilk danslarını yaptı. Daha sonra davetliler Midyat'ın yöresel oyunları ve halaylarla eğlendi. İtalya'dan gelen misafirler de halay halkasına katılıp güzel görüntüler oluşturdu. Düğünde pasta kesildi ve ardından takı töreni yapıldı.

'MİDYAT'A HAYRAN KALDILAR' Damat Tajdin Özmen şöyle konuştu: "Düğünümüzü güzel Midyat'ımızda yapmaktan dolayı çok mutluyuz. İtalya'da yaşıyorum, eşim de İtalya'da yaşıyor. Orada bir dil kursunda tanıştık. Ben sağlık personeliyim, kendisi de avukat. Tanıştık ve birbirimizi sevdik. Orada da düğün yaptık, burada da düğün yaptık."