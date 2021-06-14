ANA SAYFA
Müsilaj felaketinde yeni tehlike sıcak hava!
Endişe verici boyutlara ulaşan müsilajla ilgili Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, "Hava sıcaklığı arttıkça denizdeki oksijen miktarı azalacaktır. Azaldığı zaman müsilajın biraz daha artması beklenir" dedi.
Giriş Tarihi: 14.06.2021 14:19 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 14:51
- 1
- 15
Müsilaj felaketinde yeni tehlike sıcak hava!
- 2
- 15
Müsilaj felaketinde yeni tehlike sıcak hava!
- 3
- 15
Müsilaj felaketinde yeni tehlike sıcak hava!
- 4
- 15
Müsilaj felaketinde yeni tehlike sıcak hava!
- 5
- 15
Müsilaj felaketinde yeni tehlike sıcak hava!