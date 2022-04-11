11 Nisan 2022, Pazartesi
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni talep! Üst düzey görevliler yargılanıyor
Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde hayatını kaybeden BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ailesi, üst düzey görevlilerin yargılandığı davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı mütalaasında helikopterin rotasına girerek kol altı uçuş gerçekleştirdiği belirtilen 3 uçağın kamera görüntülerinin incelenmesini talep etti.
Giriş Tarihi: 11.04.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 10:14
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