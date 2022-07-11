11 Temmuz 2022, Pazartesi
Muğla'nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor
Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın turistik ilçelerinde geçirenler, trafikte yoğunluğa neden oldu. Ula'da ise Akyaka'da zaman zaman durma noktasına gelen trafiğe jandarma ekipleri müdahale etti. Öte yandan, polis ile jandarmanın trafik ekipleri, turizm merkezlerinin gidiş ve dönüş istikametlerinde trafik uygulaması yapıyor.
Giriş Tarihi: 11.07.2022 16:11 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022 16:12
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