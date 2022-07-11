Muğla'nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın turistik ilçelerinde geçirenler, trafikte yoğunluğa neden oldu. Ula'da ise Akyaka'da zaman zaman durma noktasına gelen trafiğe jandarma ekipleri müdahale etti. Öte yandan, polis ile jandarmanın trafik ekipleri, turizm merkezlerinin gidiş ve dönüş istikametlerinde trafik uygulaması yapıyor.