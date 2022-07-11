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Muğla'nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın turistik ilçelerinde geçirenler, trafikte yoğunluğa neden oldu. Ula'da ise Akyaka'da zaman zaman durma noktasına gelen trafiğe jandarma ekipleri müdahale etti. Öte yandan, polis ile jandarmanın trafik ekipleri, turizm merkezlerinin gidiş ve dönüş istikametlerinde trafik uygulaması yapıyor.

Giriş Tarihi: 11.07.2022 16:11 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022 16:12
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Muğla’nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın turistik ilçelerinde geçirenler, trafikte yoğunluğa neden oldu.

Bayramı tatili için Fethiye ilçesine gelenler Fethiye-Ölüdeniz kara yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Kavşaklarda jandarma ekipleri önlem aldı. Zaman zaman duran ulaşım, kolluk kuvvetlerince kontrollü olarak sağlandı.

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Muğla’nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor

Uzun süre kuyrukta beklemek istemeyen bazı tatilciler, araçlarını yol kenarlarına park edip yürüyerek denize ulaşmaya çalıştı. Özellikle Karagözler Mahallesi'ndeki Yarımada bölgesinde yoğunluk oluştu.

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Muğla’nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor

Bodrum'da da tatil için gelenlerin ilçeye girişleri devam ediyor. Türkiye'nin farklı illerinden araçlarıyla ilçeye gelen tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk bayramın ilk gününden bu yana sürüyor.

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Muğla’nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor

Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Gümbet Kavşağı ile Konacık istikametlerinde zaman zaman araç yoğunluğu yaşanıyor. Trafiğin sıkıştığı noktalarda ise polis ve jandarma ekipleri çalışma yaparak yoğunluğu azaltmaya çalışıyor.

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Muğla’nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor

Ula'da ise Akyaka'da zaman zaman durma noktasına gelen trafiğe jandarma ekipleri müdahale etti.