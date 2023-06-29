29 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Muğla'nın Datça ilçesinde Kargı mevkindeki ormanlık alanda yangın! 6 helikopter 3 uçakla olay yerine anında müdahale

Muğla'nın Datça ilçesinde Kargı mevkindeki ormanlık alanda yangın! 6 helikopter 3 uçakla olay yerine anında müdahale

Muğla'nın Datça ilçesinde Kargı mevkindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine gelen ekipler yangına havada, karadan müdahale ediyor. Öte yandan yangının çıkışından itibaren yarım saat içinde 6 helikopter ile 3 uçağın yangına müdahale ettiği öğrenildi. Yangın 2,5 saatlik bir çalışma sonrası kısmen kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 29.06.2023 19:31 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 20:55
  • 1
  • 13
Muğla’nın Datça ilçesinde Kargı mevkindeki ormanlık alanda yangın!

Muğla'nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgar ile birlikte şiddetini artıran alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Muğla’nın Datça ilçesinde Kargı mevkindeki ormanlık alanda yangın!

Edinilen bilgiye göre, Datça ilçesi Kargı mevkiinde saat 18.30 ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

  • 3
  • 13
Muğla’nın Datça ilçesinde Kargı mevkindeki ormanlık alanda yangın!

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

  • 4
  • 13
Muğla’nın Datça ilçesinde Kargı mevkindeki ormanlık alanda yangın!

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.

  • 5
  • 13
Muğla’nın Datça ilçesinde Kargı mevkindeki ormanlık alanda yangın!

Yangına 6 uçak, 10 helikopter, 50 arazöz ve 250 personel ile müdahale edilirken, rüzgar ile birlikte şiddetini artıran alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.