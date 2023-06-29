Muğla'nın Datça ilçesinde Kargı mevkindeki ormanlık alanda yangın! 6 helikopter 3 uçakla olay yerine anında müdahale

Muğla'nın Datça ilçesinde Kargı mevkindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine gelen ekipler yangına havada, karadan müdahale ediyor. Öte yandan yangının çıkışından itibaren yarım saat içinde 6 helikopter ile 3 uçağın yangına müdahale ettiği öğrenildi. Yangın 2,5 saatlik bir çalışma sonrası kısmen kontrol altına alındı.