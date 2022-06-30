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Muğla’da feci olay! Komşuları kötü kokulardan şüphelendi: Ünlü yat şirketinin Rus çalışanı Natalia Spatar'ın acı sonu

Sır ölüm Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşandı. Ünlü yat yapım firmalarında yönetici asistanlığı yapan 43 yaşındaki Rus Natalia Spatar'ın cesedi oturduğu villada bulundu. Esrarengiz olay, kötü kokular gelmesi üzerine gün yüzüne çıkarken, Spatar'ın ölümü bölge halkını oldukça üzdü.

Giriş Tarihi: 30.06.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022 11:48
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Muğla’da ünlü yat şirketinde çalışan Rus Natalia Spatar villasında ölü bulundu! Korkunç olay kötü kokulardan ortaya çıktı

Muğla Bodrum'da yaşamını sürdüren ve ünlü yat yapım şirketlerinde yönetici asistanlığı görevini yürüten 43 yaşındaki Rus Natalia Spatar bir süre önce ortadan kayboldu.

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Muğla’da ünlü yat şirketinde çalışan Rus Natalia Spatar villasında ölü bulundu! Korkunç olay kötü kokulardan ortaya çıktı

CESET KOKUSU SİTEYİ SARDI

Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi'nde yaşadığı sitedeki komşuları ise villasından pis kokular gelmesi üzerine kapısını çaldı.

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Muğla’da ünlü yat şirketinde çalışan Rus Natalia Spatar villasında ölü bulundu! Korkunç olay kötü kokulardan ortaya çıktı

Kapının kilitli olduğunu gören komşularının polis ve sağlık ekiplerine haber vermesi ile eve giden ekipler çilingir aracılığı ile kapıyı açıp içeri girdi.

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Muğla’da ünlü yat şirketinde çalışan Rus Natalia Spatar villasında ölü bulundu! Korkunç olay kötü kokulardan ortaya çıktı

5-6 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Spatar'ın yatakta hareketsiz olarak yattığı ve yaklaşık 5-6 gün önce öldüğü belirlendi.

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Muğla’da ünlü yat şirketinde çalışan Rus Natalia Spatar villasında ölü bulundu! Korkunç olay kötü kokulardan ortaya çıktı

Yaklaşık 12 yıldır Bodrum'da yat sektöründe çalışan Spatar'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.