30 Haziran 2022, Perşembe
Muğla’da feci olay! Komşuları kötü kokulardan şüphelendi: Ünlü yat şirketinin Rus çalışanı Natalia Spatar'ın acı sonu
Sır ölüm Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşandı. Ünlü yat yapım firmalarında yönetici asistanlığı yapan 43 yaşındaki Rus Natalia Spatar'ın cesedi oturduğu villada bulundu. Esrarengiz olay, kötü kokular gelmesi üzerine gün yüzüne çıkarken, Spatar'ın ölümü bölge halkını oldukça üzdü.
Giriş Tarihi: 30.06.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022 11:48
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