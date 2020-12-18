Muğla'da çocuklar top oynarken buldu! İnceleme başlatıldı

'KEMİKLERLE BERABER TARİHİ YAPILAR DA GÖRMÜŞ'

Çocukların babası Tufan Kaynak ise eşinin kemiklerle beraber tarihi yapılar da gördüğünü belirterek, "Mahalledeki komşulara ve jandarmaya haber veriyor. Çocuklar daha önce de orada oynadı, ağır kamyonlar girdi, çıktı oraya ancak bugüne kadar herhangi bir çökme ve çukur oluşması gibi bir durum olmadı. Biz 1990 yılından beri buradayız herhangi bir sıkıntı olmadı" dedi.