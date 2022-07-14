Muğla Datça'da orman yangını | Bakan açıkladı: Evleri zarar görenlere ilk etapta 3 bin TL yardım! Orman yangını söndürme çalışmalarında bir ilk: Gece görüşlü helikopter devrede

Muğla'nın Datça ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle şiddetini artırarak devam ediyor. Ekipler dünden bu yana yangına müdahale için bölgede. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, orman yangınını söndürme çalışmalarını incelemek için gittiği Muğla'da önemli açıklamalarda bulundu. Yangının elektrik trafosundan başladığını belirten Bakan Kirişçi, önümüzdeki günlerde kamuoyuna bilgileri paylaşacaklarını söyledi. Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınına müdahale için ilk kez gece görüşlü helikopter de çalışmalara destek verdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, evleri yangından zarar gören vatandaşlara ilk etapta 3 bin TL nakdi yardım yapılacağını açıkladı. Datça'da çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, dumandan etkilenen 2 orman işçisi ve ayağı burkulan 1 orman işçisi hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre orman işçilerinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.İşte Muğla'nın Datça ilçesindeki yangında yaşanan tüm gelişmeler...