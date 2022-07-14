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Haberler Galeri Muğla Datça'da orman yangını | Bakan açıkladı: Evleri zarar görenlere ilk etapta 3 bin TL yardım! Orman yangını söndürme çalışmalarında bir ilk: Gece görüşlü helikopter devrede

Muğla Datça'da orman yangını | Bakan açıkladı: Evleri zarar görenlere ilk etapta 3 bin TL yardım! Orman yangını söndürme çalışmalarında bir ilk: Gece görüşlü helikopter devrede

Muğla'nın Datça ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle şiddetini artırarak devam ediyor. Ekipler dünden bu yana yangına müdahale için bölgede. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, orman yangınını söndürme çalışmalarını incelemek için gittiği Muğla'da önemli açıklamalarda bulundu. Yangının elektrik trafosundan başladığını belirten Bakan Kirişçi, önümüzdeki günlerde kamuoyuna bilgileri paylaşacaklarını söyledi. Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınına müdahale için ilk kez gece görüşlü helikopter de çalışmalara destek verdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, evleri yangından zarar gören vatandaşlara ilk etapta 3 bin TL nakdi yardım yapılacağını açıkladı. Datça'da çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, dumandan etkilenen 2 orman işçisi ve ayağı burkulan 1 orman işçisi hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre orman işçilerinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.İşte Muğla'nın Datça ilçesindeki yangında yaşanan tüm gelişmeler...

Giriş Tarihi: 14.07.2022 06:37 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022 06:52
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Muğla Datça’da orman yangını | Bakan açıkladı: Evleri zarar görenlere ilk etapta 3 bin TL yardım! Orman yangını söndürme çalışmalarında bir ilk: Gece görüşlü helikopter devrede

KARA EKİBİNİN SAYISI ARTIRILDI
Datça'daki orman yangınında havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahale yoğunlaştı. Bölgeye takviye kara ekipleri sevk edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yangındaki son duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Muğla Datça’da orman yangını | Bakan açıkladı: Evleri zarar görenlere ilk etapta 3 bin TL yardım! Orman yangını söndürme çalışmalarında bir ilk: Gece görüşlü helikopter devrede

Açıklamada, "Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde çıkan orman yangınına kısa sürede müdahale edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yangında 10 uçak, 20 helikopter, 156 arazöz, 19 su tankeri, 29 iş makinası ve 1138 personel görev alıyor. İHA'ların da görev yaptığı yangını söndürmek için orman kahramanları cansiperane çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

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Muğla Datça’da orman yangını | Bakan açıkladı: Evleri zarar görenlere ilk etapta 3 bin TL yardım! Orman yangını söndürme çalışmalarında bir ilk: Gece görüşlü helikopter devrede

GECE GÖRÜŞ SİSTEMİNE SAHİP İKİ YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ MÜDAHALEYE BAŞLADI
Bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangın söndürme çalışmalarını sürdüren orman işçilerinin mücadelesini yerinde takip etti. Bu arada, gece görüş sistemine sahip iki yangın söndürme helikopteri de çalışmalara katıldı. Helikopterler alevlerin üzerine aralıksız olarak sorti yaparak söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

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Muğla Datça’da orman yangını | Bakan açıkladı: Evleri zarar görenlere ilk etapta 3 bin TL yardım! Orman yangını söndürme çalışmalarında bir ilk: Gece görüşlü helikopter devrede

YANIK: YANGIN BÖLGESİNE ACİL VE TEMEL İHTİYAÇLAR İÇİN 500 BİN TL GÖNDERİYORUZ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla, Datça'da bugün başlayan yangında ekipler sahada yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangın sebebiyle tahliye edilen hanelere 3.000 TL nakdi destek ödemelerini başlattık. Bölgedeki vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Datça Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 500.000 TL kaynak gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Muğla Datça’da orman yangını | Bakan açıkladı: Evleri zarar görenlere ilk etapta 3 bin TL yardım! Orman yangını söndürme çalışmalarında bir ilk: Gece görüşlü helikopter devrede

ORMAN YANGINI NEDEN ÇIKTI?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınının, ilk tespitlere göre elektrik trafosundan çıktığını bildirdi.