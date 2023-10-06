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Muğla Bodrum'da susuzluk alarmı! Koca şehir kurudu! İşte ürküten kareler
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Bodrum ilçesinin su ihtiyacını karşılayan barajlardan Mumcular Barajı'nın suyunun tamamen bittiğini, Geyik Barajı'nda da seviyenin ölü hacim civarında olduğunu bildirdi.
Giriş Tarihi: 06.10.2023 16:20Güncelleme Tarihi: 06.10.2023 16:20