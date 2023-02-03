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Müge Anlı’yı çıldırtan olay! Küçük kız için vakit daralıyor: İlacını almazsa ölecek!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Fatma Hanım, 15 yaşındaki böbrek hastası kızı Medine'nin kaçırıldığını söyleyerek yardım istedi. Kızından 19 gündür haber alamadığını söyleyen acılı anne, Medine'nin ilaçlarını almadığı takdirde öleceğini ifade etti. Müge Anlı canlı yayında Medine'yi kaçıran kişiye çağrıda bulundu. İşte yaşananlar...

Giriş Tarihi: 03.02.2023 13:44 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 13:44
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Müge Anlı’yı çıldırtan olay! Küçük kız için vakit daralıyor: İlacını almazsa ölecek!

Canlı yayına katılan Fatma Hanım, 15 yaşındaki kızını bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Böbrek hastası olan Medine'yi arayan Fatma Hanım'ın mağduriyetini aktaran Müge Anlı, "Fatma Hanım sizin kızınızı Arda isimli bir çocuğun kaçırdığını öğreniyorsunuz. Onun dedesi Cafer Bey telefon hattımızda" diyerek yaşlı adamı canlı yayına bağladı. Müge Anlı, açıklamasında "Aile çok sıkıntılı. Çünkü kızlarının yaşı küçük. Onu da bir kenara koyuyorum. Kızda bir rahatsızlık var ve tedavi olması gerekiyor. Böbreğini kaybetme riski taşıyor. İlaçlarını kullanmadığı için kızlarını kaybetme riskiyle karşı karşıyalar" ifadelerine yer vererek Cafer Bey'e söz verdi.

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Müge Anlı’yı çıldırtan olay! Küçük kız için vakit daralıyor: İlacını almazsa ölecek!

Cafer Bey, "Çocuğun yaşı ufak olduğu için baştan kabul etmedim. Ben köyde oturan bir dedeyim. Çocuklar benden ayrılalı 2-3 sene oldu." dedi.

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Müge Anlı’yı çıldırtan olay! Küçük kız için vakit daralıyor: İlacını almazsa ölecek!

"ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ VAR"

Müge Anlı, yaşlı adamın sözleri üzerine konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakın Cafer Bey! Ben kızın küçüklüğünü konuşmuyorum. O zaten bir gerçek. Benim endişelendiğim konu; çocuğun hayati tehlikesi. Siz buna pek inanmamışsınız galiba ama.

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Müge Anlı’yı çıldırtan olay! Küçük kız için vakit daralıyor: İlacını almazsa ölecek!

BÖBREĞİNİ KAYBETME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Ben size Müge Anlı olarak söylüyorum: 'Rica ediyorum çocuğu ortaya çıkartın' Gerekeni yapalım. Olan olmuş. Çocuk böbreğini kaybetme riskiyle karşı karşıya."

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Müge Anlı’yı çıldırtan olay! Küçük kız için vakit daralıyor: İlacını almazsa ölecek!

"BU ÇOCUK ÖLÜRSE SORUMLUSU SENSİN!"

Medine'nin kardeşi gözyaşları içinde Cafer Bey'e seslendi:

"Dede yerini biliyor. Doğru konuşsun. Düzgün konuşsun. Kardeşimin sağlığı yerinde değil. Yalan konuşma burada. Ben sana yalvardım. Bu çocuk ölürse sorumlusu sensin"