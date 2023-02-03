Müge Anlı’yı çıldırtan olay! Küçük kız için vakit daralıyor: İlacını almazsa ölecek!

Canlı yayına katılan Fatma Hanım, 15 yaşındaki kızını bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Böbrek hastası olan Medine'yi arayan Fatma Hanım'ın mağduriyetini aktaran Müge Anlı, "Fatma Hanım sizin kızınızı Arda isimli bir çocuğun kaçırdığını öğreniyorsunuz. Onun dedesi Cafer Bey telefon hattımızda" diyerek yaşlı adamı canlı yayına bağladı. Müge Anlı, açıklamasında "Aile çok sıkıntılı. Çünkü kızlarının yaşı küçük. Onu da bir kenara koyuyorum. Kızda bir rahatsızlık var ve tedavi olması gerekiyor. Böbreğini kaybetme riski taşıyor. İlaçlarını kullanmadığı için kızlarını kaybetme riskiyle karşı karşıyalar" ifadelerine yer vererek Cafer Bey'e söz verdi.