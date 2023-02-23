Müge Anlı’nın peşine düştüğü üfürükçü gözaltında! Genç kıza kabusu yaşatmıştı

MÜGE ANLI EŞİNE SESLENDİ

Müge Anlı "Gerçekten kedi kesilsin diye bir polis memurunun birilerini üfürükçüye götüreceğine inanmıyorum. Aklım almıyor. Biliyorsunuz benim eşim de emniyet müdürü. Bu işlerle de ilgileniyor. Buradan kendisine de duyurmak istiyorum. " diyerek eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'na seslendi.