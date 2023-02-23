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Müge Anlı’nın peşine düştüğü üfürükçü gözaltında! Genç kıza kabusu yaşatmıştı

Müge Anlı ve ekibi bu kez Merve'nin yüzünü güldürdü. Görme yetisini kaybeden Merve ve annesi Naime şifa bulma ümidiyle gittikleri üfürükçüye 260 bin TL kaptırdı. Kedi tüyü ve derisiyle genç kızın gözlerini açacağını iddia eden Adem Önal Ankara'da gözaltına alındı. Genç kız, Müge Anlı'nın açıklaması sonrası gözyaşlarına boğuldu.

Giriş Tarihi: 23.02.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 12:03
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Müge Anlı’nın peşine düştüğü üfürükçü gözaltında! Genç kıza kabusu yaşatmıştı

Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen Merve ve annesi Naime Hanım, şifa bulmak için gittikleri üfürükçü tarafından 260 bin lira dolandırıldı. Polis olduğunu söyledikleri bir akrabalarının kendilerini yönlendirdiği üfürükçü Adem yüzünden kabusu yaşayan genç kızın yüzünü Müge Anlı güldürdü.

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Müge Anlı’nın peşine düştüğü üfürükçü gözaltında! Genç kıza kabusu yaşatmıştı

Kızını 3 sene önce şiddetli baş ağrısı nedeniyle hastaneye götürdüğünü söyleyen acılı anne "Merve'nin gözü tam görmüyordu. Doktor da hemen nörolojinin görmesi gerektiğini belirtti. Acil ameliyata alındı." ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı’nın peşine düştüğü üfürükçü gözaltında! Genç kıza kabusu yaşatmıştı

KOLYE, KEDİ TÜYÜ VE DERİSİ İLE ŞİFA VAADİ

Kızının sonraki gün de tümör ameliyatına girdiğini ifade eden Naime Hanım çaresiz kalınca akrabası olan polis memuru Habib Bey'in vasıtasıyla Adem isimli üfürükçüye gittiklerini açıkladı.

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Müge Anlı’nın peşine düştüğü üfürükçü gözaltında! Genç kıza kabusu yaşatmıştı

Diğer dünyadan getirdiğini söylediği kolye, kedi tüyü ve derisi ile genç kızın gözlerini açacağını iddia eden üfürükçü Müge Anlı'yı çileden çıkardı.

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Müge Anlı’nın peşine düştüğü üfürükçü gözaltında! Genç kıza kabusu yaşatmıştı

MÜGE ANLI EŞİNE SESLENDİ

Müge Anlı "Gerçekten kedi kesilsin diye bir polis memurunun birilerini üfürükçüye götüreceğine inanmıyorum. Aklım almıyor. Biliyorsunuz benim eşim de emniyet müdürü. Bu işlerle de ilgileniyor. Buradan kendisine de duyurmak istiyorum. " diyerek eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'na seslendi.