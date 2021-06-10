Müge Anlı'nın ATV'de ortaya çıkardığı Şiar Kılıç cinayetinde kan donduran sözler: Ağabeyimi çivili sopayla dövüyordu

Olayın ardından savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği sırada televizyon programına katılan anne Gülüzar Amanet ile erkek arkadaşı Hami Kıcı cinayeti itiraf etti. Bunun üzerine polis ekipleri cinayet zanlısı anne ile erkek arkadaşını İstanbul'da, diğer şüpheliler Yasin Kıcı ve Emine Kıcı'yı ise Sakarya'da gözaltına aldı.