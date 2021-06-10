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Müge Anlı'nın ATV'de ortaya çıkardığı Şiar Kılıç cinayetinde kan donduran sözler: Ağabeyimi çivili sopayla dövüyordu
Müge Anlı'nın ATV'de ortaya çıkardığı Şiar Kılıç cinayetinde önemli gelişme. Sakarya'nın Kocaali ilçesinde evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden Şiyar Kılıç'ın (9) ölümüyle ilgili açılan davada tanık olarak dinlenen kız kardeşi, annesinin arkadaşı Hami Kıcı'nın kardeşini çivili sopayla dövdüğünü söyledi.
Giriş Tarihi: 10.06.2021 20:36 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 20:36
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