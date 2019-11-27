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Müge Anlı'nın aradığı Zehra Çaycı davasında son dakika gelişmesi! Zehra Çaycı...
Müge Anlı'nın da ATV ekranlarındaki programında aradığı Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin davasında son dakika gelişmesi yaşandı. 10 Ağustos 2017'de Korhan Taştekin ile birlikte ortadan kaybolan 23 yaşındaki 2 çocuk annesi Zehra Çaycı'ya ne olduğu henüz ortaya çıkmadı. Müge Anlı'nın da yaptığı araştırma sonrasında, Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlatmıştı. Zehra Çaycı davasında gözaltına alınan iki kişi hakim karşısına çıktı. İşte Müge Anlı'da aranan Zehra Çaycı davasındaki son dakika gelişmesi.
Giriş Tarihi: 27.11.2019 14:02 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 14:11
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