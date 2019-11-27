Müge Anlı'nın aradığı Zehra Çaycı davasında son dakika gelişmesi! Zehra Çaycı...

10 AĞUSTOS 2017'DEN BU YANA HABER YOK

Eşi ve diğer kızını, 2016 yılında 26 gün arayla toprağa verdikten sonra eşinden ayrılan kızı Zehra ve 2 torunuyla köylünün yardımıyla alınan evde yaşamını sürdürdüklerini anlatan Keziban Çaycı, "Kızım il merkezindeki bir iplik fabrikasında iş buldu. Bir apart kiralayıp, orada yaşamaya başladı. İzin gününde köye gelip, çocuklarıyla vakit geçiriyordu. 10 Ağustos 2017'ye kadar her gün görüşüyorduk. Kızımın kaybolmasından 2 gün sonra köye 2 kişi geldi. 'Kızın evli bir erkekle beraber ortadan kayboldu, yerini biliyorsan bize söyle' dediler. Ben de yerini bilmediğimi söyledim. Sonradan öğrendim. Köye gelenler Korhan Taştekin'in ayrıldığı eşinin babası ve yakınıydı. Bu olayın ardından yakınlarıma ve emniyete kızımın kayıp olduğunu duyurdum. Günlerce aradık ama izine rastlayamadık" diye konuştu.