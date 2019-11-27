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Müge Anlı'nın aradığı Zehra Çaycı davasında son dakika gelişmesi! Zehra Çaycı...

Müge Anlı'nın da ATV ekranlarındaki programında aradığı Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin davasında son dakika gelişmesi yaşandı. 10 Ağustos 2017'de Korhan Taştekin ile birlikte ortadan kaybolan 23 yaşındaki 2 çocuk annesi Zehra Çaycı'ya ne olduğu henüz ortaya çıkmadı. Müge Anlı'nın da yaptığı araştırma sonrasında, Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlatmıştı. Zehra Çaycı davasında gözaltına alınan iki kişi hakim karşısına çıktı. İşte Müge Anlı'da aranan Zehra Çaycı davasındaki son dakika gelişmesi.

Giriş Tarihi: 27.11.2019 14:02 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 14:11
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Müge Anlı'nın aradığı Zehra Çaycı davasında son dakika gelişmesi! Zehra Çaycı...

Müge Anlı'nın da ATV ekranlarındaki programında aradığı Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin davasında son dakika gelişmesi yaşandı. 10 Ağustos 2017'de Korhan Taştekin ile birlikte ortadan kaybolan 23 yaşındaki 2 çocuk annesi Zehra Çaycı'ya ne olduğu henüz ortaya çıkmadı. Müge Anlı'nın da yaptığı araştırma sonrasında, Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlatmıştı.

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Müge Anlı'nın aradığı Zehra Çaycı davasında son dakika gelişmesi! Zehra Çaycı...

Zehra Çaycı davasında gözaltına alınan iki kişi hakim karşısına çıktı. İşte Müge Anlı'da aranan Zehra Çaycı davasındaki son dakika gelişmesi.

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Müge Anlı'nın aradığı Zehra Çaycı davasında son dakika gelişmesi! Zehra Çaycı...

1 KİŞİ TUTUKLANDI 1 KİŞİ SERBEST KALDI

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'in arkadaşı olan 'Besici Ali' lakabıyla bilinen Ali Aydıner'i 2018 yılının Mayıs ayında gözaltına aldı. Aydıner tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, kamu kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan A.U.'yu da geçen mart ayında gözaltına aldı. A.U. sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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Müge Anlı'nın aradığı Zehra Çaycı davasında son dakika gelişmesi! Zehra Çaycı...

ZEHRA'NIN ANNESİ KONUŞTU

Isparta merkeze bağlı Büyük Gökçeli Köyü'nde oturan Zehra Çaycı'nın annesi Keziban Çaycı, 2 yılı aşkın süredir haber alamadığı kızının öldürüldüğünü tahmin ettiğini söyledi. "Bunu kim yaptıysa çıksın, 'şuraya gömdüm' desin. Kızımın mezarını bari bileyim" diyerek, gözyaşı döken anne Çaycı, "Her gün kızım kime ne yaptı, neden öldürdüler diye düşünmekten yoruldum" şeklinde konuştu.

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Müge Anlı'nın aradığı Zehra Çaycı davasında son dakika gelişmesi! Zehra Çaycı...

10 AĞUSTOS 2017'DEN BU YANA HABER YOK

Eşi ve diğer kızını, 2016 yılında 26 gün arayla toprağa verdikten sonra eşinden ayrılan kızı Zehra ve 2 torunuyla köylünün yardımıyla alınan evde yaşamını sürdürdüklerini anlatan Keziban Çaycı, "Kızım il merkezindeki bir iplik fabrikasında iş buldu. Bir apart kiralayıp, orada yaşamaya başladı. İzin gününde köye gelip, çocuklarıyla vakit geçiriyordu. 10 Ağustos 2017'ye kadar her gün görüşüyorduk. Kızımın kaybolmasından 2 gün sonra köye 2 kişi geldi. 'Kızın evli bir erkekle beraber ortadan kayboldu, yerini biliyorsan bize söyle' dediler. Ben de yerini bilmediğimi söyledim. Sonradan öğrendim. Köye gelenler Korhan Taştekin'in ayrıldığı eşinin babası ve yakınıydı. Bu olayın ardından yakınlarıma ve emniyete kızımın kayıp olduğunu duyurdum. Günlerce aradık ama izine rastlayamadık" diye konuştu.