Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde yeni iddia! Mehmet Şen’in görüntüleri ortaya çıktı! İfadesinde kimi suçladı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Hüseyin Şen ve Mehmet Şen kardeşlerin ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 8 Ekim 2020'de Hatay'da yaşadıkları evlerinde satır ve bıçaklarla saldırıya uğrayan kardeşlerden Mehmet Şen'in ifade verdiği görüntüler ortaya çıktı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Şen'le yapılan görüşmede saldırganın kim olduğunu öğrenmek için çeşitli sorular soran yetkililer, Emel Hanım'ın olayla bir ilgisinin olup olmadığını öğrenmeye çalıştı.