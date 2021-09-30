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Haberler Galeri Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde yeni iddia! Mehmet Şen’in görüntüleri ortaya çıktı! İfadesinde kimi suçladı?

Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde yeni iddia! Mehmet Şen’in görüntüleri ortaya çıktı! İfadesinde kimi suçladı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Hüseyin Şen ve Mehmet Şen kardeşlerin ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 8 Ekim 2020'de Hatay'da yaşadıkları evlerinde satır ve bıçaklarla saldırıya uğrayan kardeşlerden Mehmet Şen'in ifade verdiği görüntüler ortaya çıktı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Şen'le yapılan görüşmede saldırganın kim olduğunu öğrenmek için çeşitli sorular soran yetkililer, Emel Hanım'ın olayla bir ilgisinin olup olmadığını öğrenmeye çalıştı.

Giriş Tarihi: 30.09.2021 13:19 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 13:40
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Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde yeni iddia! Mehmet Şen’in görüntüleri ortaya çıktı! İfadesinde kimi suçladı?

Müge Anlı'nın bugünkü programında Hatay'da vahşice katledilen Şen kardeşler cinayeti masaya yatırıldı.

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Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde yeni iddia! Mehmet Şen’in görüntüleri ortaya çıktı! İfadesinde kimi suçladı?

Hatay'da yaşayan 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen, 8 Ekim 2020'de öldürüldüler. Müge Anlı'ya başvuran yakınları katil ya da katillerin yakalanması için haftalardır programda yer alıyor.

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Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde yeni iddia! Mehmet Şen’in görüntüleri ortaya çıktı! İfadesinde kimi suçladı?

Şen kardeşlerin öldürüldüğü gün evde olan bakıcı Emel Cengiz'in ilişkisi olduğundan şüphelenilen Labit Karakuş isimli bir isim ortaya çıktı.

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Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde yeni iddia! Mehmet Şen’in görüntüleri ortaya çıktı! İfadesinde kimi suçladı?

ARACININ KOLTUKLARINI DEĞİŞTİRDİ

Labit Karakuş'un boşanma aşamasında olduğu eşi Yıldız Karakuş programda dikkat çeken iddialarda bulundu. Eşi ve Emel'in ilişkisi olduğunu iler süren Karakuş, olay sonrası Labit'in psikolojisinin bozulduğunu, arabasını kendisinin temizlemeye başladığını ve koltukları değiştirdiğini söyledi.

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Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde yeni iddia! Mehmet Şen’in görüntüleri ortaya çıktı! İfadesinde kimi suçladı?

Labit'in kredi kartının Emel Cengiz tarafından kullanılması da iddiaları güçlendirdi. Labit Karakuş'un olay sonrası sürekli olarak alkol kullandığı ve uyku uyuyamadığı ortaya çıktı.