20 Mayıs 2022, Cuma
Müge Anlı'daki Savaş Aydoğan olayında flaş gelişme! Kilit isim olarak görülen Merve gözaltına alındı
Müge Anlı ile Türkiye gündemine oturan Savaş Aydoğan olayında sıcak gelişmeler yaşandı. Sakarya'da kuaförlük yapan 42 yaşındaki Savaş Aydoğan ortadan kayboldu. 12 sonra ise olayla ilgili ifadesi alınan Cem Tuna ortadan kayboldu. Türkiye, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kilitlendi. Savaş Aydoğan'ın sevgilisi 25 yaşındaki Merve E. gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 20.05.2022 17:08 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 17:10
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