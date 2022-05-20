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Müge Anlı'daki Savaş Aydoğan olayında flaş gelişme! Kilit isim olarak görülen Merve gözaltına alındı

Müge Anlı ile Türkiye gündemine oturan Savaş Aydoğan olayında sıcak gelişmeler yaşandı. Sakarya'da kuaförlük yapan 42 yaşındaki Savaş Aydoğan ortadan kayboldu. 12 sonra ise olayla ilgili ifadesi alınan Cem Tuna ortadan kayboldu. Türkiye, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kilitlendi. Savaş Aydoğan'ın sevgilisi 25 yaşındaki Merve E. gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 20.05.2022 17:08 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 17:10
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Müge Anlı’daki Savaş Aydoğan olayında flaş gelişme! Kilit isim olarak görülen Merve gözaltına alındı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşayan kuaför Savaş Aydoğan, 25 Nisan'da kayboldu. Ev sahibi Cemal Tuna, Aydoğan'a ulaşamayınca, onun kız arkadaşı Merve E. ve oğlu Cem Tuna'ya durumu sordu.

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Müge Anlı’daki Savaş Aydoğan olayında flaş gelişme! Kilit isim olarak görülen Merve gözaltına alındı

Merve E., Aydoğan'ın Sivas'a babasından kalma eski evi onarmaya gittiğini, aracını da Sakarya'da bıraktığını söyledi. Bunun üzerine emekli polis Cemal Tuna, Merve E. ve oğlundan Aydoğan'ın ailesinin telefon numarasını istedi, ancak ikisi de vermek istemedi.

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Müge Anlı’daki Savaş Aydoğan olayında flaş gelişme! Kilit isim olarak görülen Merve gözaltına alındı

Yaşanan tartışmanın ardından Cemal Tuna'nın oğlu Cem, Savaş Aydoğan'ın ailesine durumu bildirdi.

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Müge Anlı’daki Savaş Aydoğan olayında flaş gelişme! Kilit isim olarak görülen Merve gözaltına alındı

Aydoğan'ın annesi, Merve E. ve Cem Tuna polis merkezine giderek ifade verdi. Cem Tuna da ifade verdikten sonra 7 Mayıs günü kayboldu. Cemal Tuna, oğlu için kayıp başvurusunda bulundu.

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Müge Anlı’daki Savaş Aydoğan olayında flaş gelişme! Kilit isim olarak görülen Merve gözaltına alındı

AYDOĞAN'I TERMİNALE BIRAKTIĞINI SÖYLEMİŞ

Cemal Tuna, Savaş Aydoğan'ın, 25 Nisan'da köyde evi olan oğlu Cem'in yanına gittikten sonra kaybolduğunu söyledi. Cemal Tuna, oğlunun, Aydoğan ve Merve E.'nin işlettikleri kafeye ortak olduklarını, oğlunun kendisine Aydoğan'ın uyuşturucu kullandığını söylediğini belirtti.