Müge Anlı’daki sapık üfürükçü Mustafa Samagan’ın vukuatları pes dedirtti!

"HAMİLE OLMADIĞIMI ANLADIM!"

Bir tanık, çocuğu olmadığı için üfürükçüye 10 bin TL verip muska yazdırdığını belirtti. "1 hafta sonra beni aradı ve hamile olduğumu söyledi. Doktora gittim ve hamile olmadığımı anladım" dedi.