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Müge Anlı’daki sapık üfürükçü Mustafa Samagan'ın vukuatları pes dedirtti!

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gelen cinayet itirafı gündeme bomba gibi düştü. Sebile Yörük, sevgilisi üfürükçü Mustafa Samagan'ın, kocası Mehmet'i zehirleyip öldürdüğünü itiraf etmişti. Sebile Yörük'e çıplak fotoğraflarıyla şantaj yapan sapık üfürükçünün geçmişteki vukuatları da ortaya çıktı. 'Şifa dağıtıyorum' diyerek kadınları taciz eden sapık üfürükçünün, sinir krizleri geçiren bir kadına "Soyunmamız gerek, tenim tenime değince iyileşeceksin" dediği iddia edildi. Üfürükçü hakkında yeni iddialar ise kan dondurdu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.09.2024 13:09 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 14:01
Müge Anlı’daki sapık üfürükçü Mustafa Samagan’ın vukuatları pes dedirtti!

Müge Anlı Tatlı Sert, yeni sezona hızlı girdi. Önceki günkü canlı yayında cinayet itirafı geldi. Osmaniye'de yaşayan ve içtiği çorbanın ardından hayatını kaybeden Mehmet Yörük'ün ölümüyle ilgili eşi Sebile ile sevgilisi olduğu iddia edilen üfürükçü Mustafa Samagan kelepçelendi.

Müge Anlı’daki sapık üfürükçü Mustafa Samagan’ın vukuatları pes dedirtti!

ÇIPLAK FOTOĞRAFLA ŞANTAJ…
İkili, sağlık kontrolünün ardından Osmaniye'ye gönderildi. Mustafa Samagan'ın, Sebile Yörük'ün çıplak fotoğraflarını çekip, "Benimle evlen yoksa fotoğraflarını kardeşlerine gösteririm!" şeklinde şantaj yaptığı da öğrenildi.

Müge Anlı’daki sapık üfürükçü Mustafa Samagan’ın vukuatları pes dedirtti!

"ÇORBAYA ZEHİR KATTI KOCAMI ÖLDÜRDÜ"
Sebile Yörük, "Mustafa çorbaya zehir kattı, kocamı öldürdü" dedi. Gözaltına alınan sertifikalı üfürükçe Mustafa Samagan, pişman olmadığını söyledi. Programa katılan tanıkların üfürükçü hakkındaki suçlamaları ise milyonları şoke etti.

Müge Anlı’daki sapık üfürükçü Mustafa Samagan’ın vukuatları pes dedirtti!

"HAMİLE OLMADIĞIMI ANLADIM!"
Bir tanık, çocuğu olmadığı için üfürükçüye 10 bin TL verip muska yazdırdığını belirtti. "1 hafta sonra beni aradı ve hamile olduğumu söyledi. Doktora gittim ve hamile olmadığımı anladım" dedi.

Müge Anlı’daki sapık üfürükçü Mustafa Samagan’ın vukuatları pes dedirtti!

"ANNEM GÖĞÜSLERİNİ AÇTI"
Başka bir kişi ise 12 yaşındayken ayağındaki hastalık için Mustafa'ya gittiğini ve üfürükçünün annesini taciz ettiğini söyledi.