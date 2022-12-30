30 Aralık 2022, Cuma
Müge Anlı'daki sapık Sinan Sardoğan'la ilgili çıldırtan iddia! "Cinsel organını çıkardı, annemin göğsünü morartıncaya kadar..."
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Arife Gökçe olayının baş şüphelisi Sinan Sardoğan'la ilgili ortaya çıkanlar izleyicileri dehşete düşürdü. Afiye Gökçe ve birçok kadını attığı cinsel içerikli mesajlarla tehdit eden Sinan Sardoğan hakkında gelen ihbar çileden çıkardı. İsmini vermek istemeyen bir izleyici Sinan'ın iki kamyonun arasına geçip pantolonunu indirerek kendisini taciz ettiğini anlatırken bir başka tanık annesinin uğradığı tacizi anlattı. İşte Müge Anlı yayınında yaşanan son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 30.12.2022 14:05 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 14:05
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