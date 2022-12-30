30 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Müge Anlı'daki sapık Sinan Sardoğan'la ilgili çıldırtan iddia! "Cinsel organını çıkardı, annemin göğsünü morartıncaya kadar..."

Müge Anlı'daki sapık Sinan Sardoğan'la ilgili çıldırtan iddia! "Cinsel organını çıkardı, annemin göğsünü morartıncaya kadar..."

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Arife Gökçe olayının baş şüphelisi Sinan Sardoğan'la ilgili ortaya çıkanlar izleyicileri dehşete düşürdü. Afiye Gökçe ve birçok kadını attığı cinsel içerikli mesajlarla tehdit eden Sinan Sardoğan hakkında gelen ihbar çileden çıkardı. İsmini vermek istemeyen bir izleyici Sinan'ın iki kamyonun arasına geçip pantolonunu indirerek kendisini taciz ettiğini anlatırken bir başka tanık annesinin uğradığı tacizi anlattı. İşte Müge Anlı yayınında yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 30.12.2022 14:05 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 14:05
  • 1
  • 38
Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan’la ilgili çıldırtan iddia! Cinsel organını çıkardı, annemin göğsünü morartıncaya kadar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Arife Gökçe'nin kaybında şüphelerin odağında olan Sinan Sardoğan'ın taciz ettiği kadınlardan ihbar yağdı. Belli bir yaşın üstündeki birçok kadını taciz eden Sinan'la ilgili gelen son ihbarlar herkesi çileden çıkardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 38
Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan’la ilgili çıldırtan iddia! Cinsel organını çıkardı, annemin göğsünü morartıncaya kadar...

"İKİ KAMYONUN ARASINDA PANTOLONUNU İNDİRİP…"

İsmini vermek istemeyen bir izleyici, "İki kamyonun arasına geçti bu adam afedersiniz pantolonunu indirip cinsel organıyla hareketler yaptı. O adam kesinlikle bu adam, eminim. Üzerindeki kıyafetler bile hemen hemen aynı tarz. O gün korktum kaçtım direkt." dedi.

  • 3
  • 38
Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan’la ilgili çıldırtan iddia! Cinsel organını çıkardı, annemin göğsünü morartıncaya kadar...

"ANNEMİN GÖĞSÜNÜ MORARTANA KADAR SIKTI"

Bir başka izleyici ise, "Bu Sinan bozuntusu benim annem diyaliz ve kanser hastası. Yolda giderken annem buna acıdı tost almak istedi. Büfeye giden ve tost bekleyen 65 yaşındaki annemin göğsünü morartana kadar sıkıyorsun. Sonra arabaya binip yola devam ederken dudakları morardı annemin. Ne olduğunu sorduk, hastalığı yüzünden sandık biz. Sonra olanları anlattı, geri döndük. Az kalsın tırın altında bile kalıyorduk, isterseniz büfeciye sorun, kamera kayıtları da çıkar otogarda. Televizyonda seni gördüğümden beri çıldırıyorum." diyerek öfkesini dile getirdi.

  • 4
  • 38
Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan’la ilgili çıldırtan iddia! Cinsel organını çıkardı, annemin göğsünü morartıncaya kadar...

Müge Anlı canlı yayında böyle seslendi; "Sayın savcım ben de İstanbul'da Sinan'ın sorumluluğunu alabilecek durumda değilim. Lütfen resen gözaltına alın bu adamı ben de kamuoyunun bir ferdi olarak söylüyorum."

  • 5
  • 38
Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan’la ilgili çıldırtan iddia! Cinsel organını çıkardı, annemin göğsünü morartıncaya kadar...

NELER OLDU?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Arife Gökçe'nin kaybında şüphelerin odağında olan Sinan Sardoğan'ın taciz ettiği kadınlardan ihbar yağdı. Tüm Türkiye'yi çıldırtan sapık kaldığı otelden kaçmaya çalışırken Müge Anlı ekibi tarafından yakalandı. Açıklamalarıyla herkesi çılgına çeviren Sinan yayın sırasında önemli bir itirafta bulundu. İşte yaşananlar...