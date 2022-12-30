Müge Anlı'daki sapık Sinan Sardoğan'la ilgili çıldırtan iddia! "Cinsel organını çıkardı, annemin göğsünü morartıncaya kadar..."

"ANNEMİN GÖĞSÜNÜ MORARTANA KADAR SIKTI"

Bir başka izleyici ise, "Bu Sinan bozuntusu benim annem diyaliz ve kanser hastası. Yolda giderken annem buna acıdı tost almak istedi. Büfeye giden ve tost bekleyen 65 yaşındaki annemin göğsünü morartana kadar sıkıyorsun. Sonra arabaya binip yola devam ederken dudakları morardı annemin. Ne olduğunu sorduk, hastalığı yüzünden sandık biz. Sonra olanları anlattı, geri döndük. Az kalsın tırın altında bile kalıyorduk, isterseniz büfeciye sorun, kamera kayıtları da çıkar otogarda. Televizyonda seni gördüğümden beri çıldırıyorum." diyerek öfkesini dile getirdi.