03 Ocak 2023, Salı
Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan Türkiye’yi çıldırttı: Bayıldı numarası yapıp kaçtı
Müge Anlı'daki sapık Sinan'ın skandallarına yenileri eklendi. Arife Gökçe'nin kaybında baş şüpheli olan Sinan Saroğan'la ilgili 7 yeni iddia gündeme geldi. Yaşadıklarını anlatmak için stüdyoya gelen bir tanık, Sinan'ın bir kadını sıkıştırdığını ve cebinde yumurta büyüklüğünde taşlar olduğunu öne sürdü. İşte Müge Anlı'daki sapık Sinan'la ilgili yaşananlar...
Giriş Tarihi: 03.01.2023 16:28
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