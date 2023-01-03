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Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan Türkiye’yi çıldırttı: Bayıldı numarası yapıp kaçtı

Müge Anlı'daki sapık Sinan'ın skandallarına yenileri eklendi. Arife Gökçe'nin kaybında baş şüpheli olan Sinan Saroğan'la ilgili 7 yeni iddia gündeme geldi. Yaşadıklarını anlatmak için stüdyoya gelen bir tanık, Sinan'ın bir kadını sıkıştırdığını ve cebinde yumurta büyüklüğünde taşlar olduğunu öne sürdü. İşte Müge Anlı'daki sapık Sinan'la ilgili yaşananlar...

Giriş Tarihi: 03.01.2023 16:28
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Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan Türkiye’yi çıldırttı: Bayıldı numarası yapıp kaçtı

Müge Anlı'da aranan Arife Gökçe olayında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Yaşlı kadının kaybında şüpheli bulunan Sinan Sardoğan, dünkü canlı yayında Gökçe'nin kaybolduğu gün giydiği pantolonu 'gübre' bulaştığı için yaktığını anlatmıştı.

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Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan Türkiye’yi çıldırttı: Bayıldı numarası yapıp kaçtı

Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri, Sinan Sardoğan'ın 'Pantolonuma gübre bulaştı' dediği yerde çalışma yaptı.

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Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan Türkiye’yi çıldırttı: Bayıldı numarası yapıp kaçtı

Bölgedeki tüm gübrelerden örnekler alındı. Ekipler daha sonra Arife Gökçe'nin bahçesinden de gübre örneği aldı. Örnekler incelemeye yollandı.

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Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan Türkiye’yi çıldırttı: Bayıldı numarası yapıp kaçtı

YENİ İHBAR DAHA

Müge Anlı ise Sinan Sardoğan ile ilgi 7 ayrı ihbar daha aldıklarını açıkladı. Anlı, İstanbul'da oturan Özkan Deveci isimli vatandaşın dayanamayıp stüdyoya geldiğini vurguladı.

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Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan Türkiye’yi çıldırttı: Bayıldı numarası yapıp kaçtı

Deveci, 2021 yılında Sinan ile yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı: