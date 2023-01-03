Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan Türkiye’yi çıldırttı: Bayıldı numarası yapıp kaçtı

Müge Anlı'daki sapık Sinan'ın skandallarına yenileri eklendi. Arife Gökçe'nin kaybında baş şüpheli olan Sinan Saroğan'la ilgili 7 yeni iddia gündeme geldi. Yaşadıklarını anlatmak için stüdyoya gelen bir tanık, Sinan'ın bir kadını sıkıştırdığını ve cebinde yumurta büyüklüğünde taşlar olduğunu öne sürdü. İşte Müge Anlı'daki sapık Sinan'la ilgili yaşananlar...