Müge Anlı’daki Nurgül Beyhan cinayetinde flaş gelişme! Canlı yayında tehditler savurdu soruşturma açıldı! “Sıra sana gelecek”

Fransa'da yaşayan amcanın Nurgül Beyhan ölmeden önce kiralık katil aradığını ileri süren tanık, "Bana temiz iş bitirecek, üç beş kuruşa tamam diyecek ama işi de temiz olacak bir Bulgar lazım" dediğini, o Bulgar'ın Türkiye'ye gelerek Ensar'la birlikte cinayeti işlediğini söyledi.

