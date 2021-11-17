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Müge Anlı'daki Nurgül Beyhan cinayetinde flaş gelişme! Canlı yayında tehditler savurdu soruşturma açıldı! “Sıra sana gelecek”
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Nurgül Beyhan cinayetinde flaş gelişme yaşandı. Aile içi husumet nedeniyle öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerinde durulurken ortaya atılan 'kiralık katil' iddiası Nurgül Beyhan'ın ailesini harekete geçirdi. Fransa'da yaşayan amca Dilaver Beyhan'ın yeğeni Senem Beyhan'a söylediği tehdit sözleri için ayrı soruşturma açıldı.
Giriş Tarihi: 17.11.2021 12:05Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 12:16