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Müge Anlı'daki Nurgül Beyhan cinayetinde flaş gelişme! Canlı yayında tehditler savurdu soruşturma açıldı! “Sıra sana gelecek”

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Nurgül Beyhan cinayetinde flaş gelişme yaşandı. Aile içi husumet nedeniyle öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerinde durulurken ortaya atılan 'kiralık katil' iddiası Nurgül Beyhan'ın ailesini harekete geçirdi. Fransa'da yaşayan amca Dilaver Beyhan'ın yeğeni Senem Beyhan'a söylediği tehdit sözleri için ayrı soruşturma açıldı.

Giriş Tarihi: 17.11.2021 12:05 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 12:16
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Müge Anlı’daki Nurgül Beyhan cinayetinde flaş gelişme! Canlı yayında tehditler savurdu soruşturma açıldı! “Sıra sana gelecek”

1 Ağustos 2020 tarihinde Bağcılar'daki evinde katledilen Nurgül Beyhan cinayetiyle ilgili çok önemi gelişmeler yaşandı. Canlı yayına gelen ihbar sonrası harekete geçildi.

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Müge Anlı’daki Nurgül Beyhan cinayetinde flaş gelişme! Canlı yayında tehditler savurdu soruşturma açıldı! “Sıra sana gelecek”

Nurgül Beyhan cinayetiyle gizli tanık Müge Anlı yayınına bağlanmış ve çarpıcı iddialarda bulunmuştu.

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Müge Anlı’daki Nurgül Beyhan cinayetinde flaş gelişme! Canlı yayında tehditler savurdu soruşturma açıldı! “Sıra sana gelecek”

Fransa'da yaşayan amcanın Nurgül Beyhan ölmeden önce kiralık katil aradığını ileri süren tanık, "Bana temiz iş bitirecek, üç beş kuruşa tamam diyecek ama işi de temiz olacak bir Bulgar lazım" dediğini, o Bulgar'ın Türkiye'ye gelerek Ensar'la birlikte cinayeti işlediğini söyledi.

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Müge Anlı’daki Nurgül Beyhan cinayetinde flaş gelişme! Canlı yayında tehditler savurdu soruşturma açıldı! “Sıra sana gelecek”

"SANA ÖZEL GELECEĞİM SIRA SENDE"

İddialara cevap vermek için Müge Anlı yayınına bağlanan Dilaver Beyhan'ın yeğenine karşı söylediği sözleri ise kan dondurdu. Annesinin katilini bulmak için mücadele eden yeğenini tehdit eden Dilaver Beyhan, "Sana özel geleceğim, sen elimdesin. Sıra sende" dedi.

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Müge Anlı’daki Nurgül Beyhan cinayetinde flaş gelişme! Canlı yayında tehditler savurdu soruşturma açıldı! “Sıra sana gelecek”

'KİRALIK KATİL' İDDASI ARAŞTIRILACAK

Yayının ardından Nurgül Beyhan'ın ailesi ortaya atılan iddiaların aslını öğrenebilmek, kiralık katil iddialarının araştırılması için adliyeye başvurdu.