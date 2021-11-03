Müge Anlı’daki Nurgül Beyhan cinayetinde 40 yıllık sır ortaya çıktı! Kan donduran infaz itirafı

Senem Hanım, annesinin kuzeni Mehmet Emin Bey'in kendilerine hiç gelmediğini, hiç konuşmadıklarını ama annesi öldükten sonra gereksiz bir ilgisi olduğunu, kendi yanında olduğunu söyledi. 40 yıl kadar önce Mehmet Bey'in ablası Mecbure Hanım'ın ölümüne dedesinin sebep olduğunu, kadının yasak ilişkisi olduğunu, ailelerin bir araya gelip bu kadının infazına karar verdiğini ve kadının boğarak öldürüldüğünü anlattı ve annesinin iintikam nedeni ile öldürülmüş olabileceğine dikkat çekti. Bu düşüncenin nedeni ise yıllar önce öldrülen kuzenin kardeşinin Senem'e gösterdiği yakınlık oldu.