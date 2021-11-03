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Haberler Galeri Müge Anlı’daki Nurgül Beyhan cinayetinde 40 yıllık sır ortaya çıktı! Kan donduran infaz itirafı

Müge Anlı’daki Nurgül Beyhan cinayetinde 40 yıllık sır ortaya çıktı! Kan donduran infaz itirafı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Nurgül Beyhan cinayetiyle ilgili gelen ihbar kan dondurdu. 1 Ağustos 2020 tarihinde evinde katledilen Beyhan'ın aile içi husumet nedeniyle öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerinde durulmuştu. Kızı Senem Beyhan bugünkü programında sözleri ile herkesi şoke etti. Annesinin kuzeni hakkında çarpıcı iddialarda bulunan genç kız, Nurgül Beyhan cinayetini farklı bir boyuta taşıdı.

Giriş Tarihi: 03.11.2021 16:40 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 13:54
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Müge Anlı’daki Nurgül Beyhan cinayetinde 40 yıllık sır ortaya çıktı! Kan donduran infaz itirafı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Nurgül Beyhan cinayetinde flaş gelişmeler yaşandı. Evinde boğularak öldürülen 4 çocuk annesi Beyhan'ın kızı, annesinin kuzeniyle ilgili anlattıkları 40 yıllık sırrı ortaya çıkardı. Kan donduran infaz itirafı ise cinayeti farklı bir boyuta taşıdı.

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Müge Anlı’daki Nurgül Beyhan cinayetinde 40 yıllık sır ortaya çıktı! Kan donduran infaz itirafı

Nurgul Beyhan'ın kızı Senem Beyhan bugün Müge Anı canlı yayınında yaptığı açıklamalarla şoke etti. Aile içi yaşanan olaylara şüpheli yeni bir iddia daha eklendi. Aile içinde yaşanan iki benzer cinayet kafaları karıştırdı.

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Müge Anlı’daki Nurgül Beyhan cinayetinde 40 yıllık sır ortaya çıktı! Kan donduran infaz itirafı

Nurgül Beyhan'ın kızı Senem Beyhan, Müge Anlı'ya 40 yıl önce dedesi tarafından Nurgül Beyhan'ın kuzeninin infazının gerçekleştirildiğini söyledi. Yasak ilişkileri nedeni ile evden kaçtığı için boğarak öldürüldüğü iddia edilen kuzen ile Nurgül Beyhan'ın ölümü arasında bağ var mı?

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Müge Anlı’daki Nurgül Beyhan cinayetinde 40 yıllık sır ortaya çıktı! Kan donduran infaz itirafı

Senem Hanım, annesinin kuzeni Mehmet Emin Bey'in kendilerine hiç gelmediğini, hiç konuşmadıklarını ama annesi öldükten sonra gereksiz bir ilgisi olduğunu, kendi yanında olduğunu söyledi. 40 yıl kadar önce Mehmet Bey'in ablası Mecbure Hanım'ın ölümüne dedesinin sebep olduğunu, kadının yasak ilişkisi olduğunu, ailelerin bir araya gelip bu kadının infazına karar verdiğini ve kadının boğarak öldürüldüğünü anlattı ve annesinin iintikam nedeni ile öldürülmüş olabileceğine dikkat çekti. Bu düşüncenin nedeni ise yıllar önce öldrülen kuzenin kardeşinin Senem'e gösterdiği yakınlık oldu.

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Müge Anlı’daki Nurgül Beyhan cinayetinde 40 yıllık sır ortaya çıktı! Kan donduran infaz itirafı

MÜGE ANLI'YI ÇİLEDEN ÇIKARTMIŞTI!

Katledilen Nurgül Beyhan'ın eşi Yaşar Beyhan'ın gelişi stüdyoyu karıştırdı. Olay, 1 Ağustos 2020 tarihinde Bağcılar'da gerçekleşti. 4 çocuk annesi Nurgül Beyhan cinayete kurban gitti. Katili henüz bulunamayan Nurgül Beyhan'ın aile içi kavga nedeniyle öldürüldüğü düşünülüyor.