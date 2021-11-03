06 Kasım 2021, Cumartesi
Müge Anlı’daki Nurgül Beyhan cinayetinde 40 yıllık sır ortaya çıktı! Kan donduran infaz itirafı
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Nurgül Beyhan cinayetiyle ilgili gelen ihbar kan dondurdu. 1 Ağustos 2020 tarihinde evinde katledilen Beyhan'ın aile içi husumet nedeniyle öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerinde durulmuştu. Kızı Senem Beyhan bugünkü programında sözleri ile herkesi şoke etti. Annesinin kuzeni hakkında çarpıcı iddialarda bulunan genç kız, Nurgül Beyhan cinayetini farklı bir boyuta taşıdı.
Giriş Tarihi: 03.11.2021 16:40 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 13:54
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21