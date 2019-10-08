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Müge Anlı'daki Nazife Demirel'in gazino görüntüleri de ortaya çıktı! Nazife Demirel...
Müge Anlı Nazife Demirel'in görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gözünü Tuncay Demirel'in ölümüne çevirdi. Nazife Demirel'in sevgilisinin Tuncay Demirel'i öldürmüş olabileceği iddiaları üzerinde durulurken, Müge Anlı tüm detayları ince eleyip sık dokumaya devam etti. Nazife Demirel'in gazino görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Müge Anlı konuyu devam ettirmedi. Gözler tamamen Tuncay Demirel'in ölümüne çevrildi. Nazife Demirel'in videosunun olay olduğu ilişkideki 3. kişinin de kim olduğu net olarak açıklanmadı.
Giriş Tarihi: 08.10.2019 13:00 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 13:20
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