HaberlerGaleriMüge Anlı’daki Mustafa Kut cinayetiyle ilgili şok telefon! Stüdyo buz kesti! “Bak bakalım bir tane parmak izi bıraktım mı?'
Müge Anlı’daki Mustafa Kut cinayetiyle ilgili şok telefon! Stüdyo buz kesti! “Bak bakalım bir tane parmak izi bıraktım mı?'
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Mustafa Kut cinayetinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kendisine ait tarlada sırtından vurularak öldürülen Kut'un eşi Dürdane Kut, kendisine saplantılı aşk mektupları gönderen Ramazan Şahin'i cinayetle suçlarken canlı yayına gelen telefon okları stüdyoda bulunan Ersin Çetinkaya'ya çevirdi. Çetinkaya'nın kendisine anlattıklarını aktaran şahsın sözleri şoke etti. İşte Mustafa Kut cinayetinde yaşanan son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 06.10.2021 16:34Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 16:36