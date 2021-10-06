Müge Anlı’daki Mustafa Kut cinayetiyle ilgili şok telefon! Stüdyo buz kesti! “Bak bakalım bir tane parmak izi bıraktım mı?’

İşte Müge Anlı'da çok konuşulan Mustafa Kut cinayetinin detayları...

Müge Anlı, ekrana getirdiği cinayete ilişkin canlı yayında detayları paylaşırken talihsiz adamın su borusu yüzünden tartışma yaşadığı kişiler ile ölümünden sonra eşi Dürdane Kut'un yollarına aşk mektupları bırakan köylüleri Ramazan Şahin'e dikkat çekti.

Eşinin katilini bulmak için Müge Anlı'dan yardım isteyen iki çocuk annesi Dürdane Kut, tarlasına, bahçesine ve köy yollarına aşk mektubu bırakan Ramazan Şahin'in cinayetle ilgisi olduğunu iddia etti.

