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Müge Anlı’daki Mustafa Kut cinayetiyle ilgili şok telefon! Stüdyo buz kesti! “Bak bakalım bir tane parmak izi bıraktım mı?'

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Mustafa Kut cinayetinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kendisine ait tarlada sırtından vurularak öldürülen Kut'un eşi Dürdane Kut, kendisine saplantılı aşk mektupları gönderen Ramazan Şahin'i cinayetle suçlarken canlı yayına gelen telefon okları stüdyoda bulunan Ersin Çetinkaya'ya çevirdi. Çetinkaya'nın kendisine anlattıklarını aktaran şahsın sözleri şoke etti. İşte Mustafa Kut cinayetinde yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 06.10.2021 16:34 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 16:36
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Müge Anlı’daki Mustafa Kut cinayetiyle ilgili şok telefon! Stüdyo buz kesti! “Bak bakalım bir tane parmak izi bıraktım mı?’

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Mustafa Kut cinayetiyle ilgili şaşırtan gelişmeler yaşandı. 3 yıl önce Balıkesir'de öldürülen Kut'un ölümüyle ilgili Ramazan Şahin şüpheli bulunurken canlı yayına gelen telefon okları Ersin Çetinkaya'ya çevirdi.

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Müge Anlı’daki Mustafa Kut cinayetiyle ilgili şok telefon! Stüdyo buz kesti! “Bak bakalım bir tane parmak izi bıraktım mı?’

Kendisine ait tarlada sırtından vurularak öldürülen eşi Mustafa Kut'un katilini aramak için Müge Anlı canlı yayınına çıkan Dürdane Kut, kendisine saplantılı aşk mektupları gönderen Ramazan Şahin'i cinayetle suçladı. Ramazan Şahin'in evli Dürdane Kut'a yazdığı mektuptaki 'Koca ineğim, tavşanım, civelek Dürdanem' sözleri çok konuşulurken Ramazan Şahin, Müge Anlı canlı yayınına katıldı.

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Müge Anlı’daki Mustafa Kut cinayetiyle ilgili şok telefon! Stüdyo buz kesti! “Bak bakalım bir tane parmak izi bıraktım mı?’

"BAKSINLAR BAKALIM BİR TANE PARMAK İZİ BIRAKTIM MI?"

Bugünkü yayında ise Müge Anlı'nın programında şaşırtan bir gelişme yaşandı. Yayın sonuna doğru Balıkesir'den bağlanan Sezer Kaya isimli şahıs, Ersin Çetinkaya isimli kişinin, 'Gitsinler baksınlar bakalım bir tane parmak izi bıraktım mı?' dediğin ileri sürdü.

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Müge Anlı’daki Mustafa Kut cinayetiyle ilgili şok telefon! Stüdyo buz kesti! “Bak bakalım bir tane parmak izi bıraktım mı?’

Ramazan Şahin'in oğlu da, 'Cinayeti işleyen kişi babam değilmiş' sözleri ile dikkat çekti.

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Müge Anlı’daki Mustafa Kut cinayetiyle ilgili şok telefon! Stüdyo buz kesti! “Bak bakalım bir tane parmak izi bıraktım mı?’

İşte Müge Anlı'da çok konuşulan Mustafa Kut cinayetinin detayları...

Müge Anlı, ekrana getirdiği cinayete ilişkin canlı yayında detayları paylaşırken talihsiz adamın su borusu yüzünden tartışma yaşadığı kişiler ile ölümünden sonra eşi Dürdane Kut'un yollarına aşk mektupları bırakan köylüleri Ramazan Şahin'e dikkat çekti.
Eşinin katilini bulmak için Müge Anlı'dan yardım isteyen iki çocuk annesi Dürdane Kut, tarlasına, bahçesine ve köy yollarına aşk mektubu bırakan Ramazan Şahin'in cinayetle ilgisi olduğunu iddia etti.