Müge Anlı'daki Mustafa Hakkulu cinayetinde hareketli dakikalar! 3 ilde 3 gözaltı! O araç inceleme altında

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Mustafa Hakkulu'dan acı haber geldi. Dere yatağında ölü olarak bulunan genç adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Müge Anlı'ya gelen itiraf sonrası Adana'da hareketli anlar yaşandı. Gözaltı sayısı 3'e çıkarken içinde cam ve kan parçaları olduğu iddia edilen araç incelemeye alındı. İşte Mustafa Hakkulu cinayetiyle ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri...