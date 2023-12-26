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Müge Anlı'daki Mustafa Hakkulu cinayetinde hareketli dakikalar! 3 ilde 3 gözaltı! O araç inceleme altında

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Mustafa Hakkulu'dan acı haber geldi. Dere yatağında ölü olarak bulunan genç adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Müge Anlı'ya gelen itiraf sonrası Adana'da hareketli anlar yaşandı. Gözaltı sayısı 3'e çıkarken içinde cam ve kan parçaları olduğu iddia edilen araç incelemeye alındı. İşte Mustafa Hakkulu cinayetiyle ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 26.12.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 12:11
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Müge Anlı’daki Mustafa Hakkulu cinayetinde hareketli dakikalar! 3 ilde 3 gözaltı! O araç inceleme altında

13 Aralık günü Adana'nın Kocan ilçesine bağlı Mansurlu yolunda 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'nun aracı terk edilmiş halde bulundu. Genç adamın ailesi, çocuklarını bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

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Müge Anlı’daki Mustafa Hakkulu cinayetinde hareketli dakikalar! 3 ilde 3 gözaltı! O araç inceleme altında

Kaybın 12. gününde Mustafa Hakkulu'dan acı haber geldi. Dere kenarında ceset gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

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Müge Anlı’daki Mustafa Hakkulu cinayetinde hareketli dakikalar! 3 ilde 3 gözaltı! O araç inceleme altında

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin Hakkulu'ya ait olduğunu tespit etti.

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Müge Anlı’daki Mustafa Hakkulu cinayetinde hareketli dakikalar! 3 ilde 3 gözaltı! O araç inceleme altında

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hakkulu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Müge Anlı’daki Mustafa Hakkulu cinayetinde hareketli dakikalar! 3 ilde 3 gözaltı! O araç inceleme altında

Yapılan ilk otopsinin ardından Mustafa Hakkulu'nun tabanca ile ensesinden vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.