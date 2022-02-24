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Müge Anlı’daki muhtar cinayetinde yeni gelişme! Cansız bedeni orada bulundu! 6 kişi tutuklandı

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan muhtar Muhammet Bahçeci olayında yeni gelişme yaşandı. 18 Ekim gecesi boşanma aşamasında olduğu eşinin yanına giden muhtardan bir daha haber alınamadı. Olayla ilgili 13 kişinin gözaltına alınmasının ardından Bahçeci'nin cansız bedenine ulaşıldı. Yürütülen soruşturmanın ardından aynı aileden 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte Muhtar Muhammet Bahçeci cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler...

Giriş Tarihi: 24.02.2022 13:28 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022 14:03
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Müge Anlı’daki muhtar cinayetinde yeni gelişme! Cansız bedeni orada bulundu! 6 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, 18 Ekim 2021 gecesi 3 çocuk babası Muhammet Bahçeci arkadaşıyla birlikte çocuklarının kaldığı merkeze bağlı Koruyucu köyüne geldi.

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Müge Anlı’daki muhtar cinayetinde yeni gelişme! Cansız bedeni orada bulundu! 6 kişi tutuklandı

Burada bir süre kalan Bahçeci, birlikte gittiği arkadaşına 'Beni al' diye mesaj attıktan sonra bir daha kendisine ulaşılamadı.

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Müge Anlı’daki muhtar cinayetinde yeni gelişme! Cansız bedeni orada bulundu! 6 kişi tutuklandı

Muhtardan haber alamayan ailesi, durumdan şüphelenerek olayı emniyet ekiplerine bildirdi.

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Müge Anlı’daki muhtar cinayetinde yeni gelişme! Cansız bedeni orada bulundu! 6 kişi tutuklandı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri detaylı çalışma başlattı.

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Müge Anlı’daki muhtar cinayetinde yeni gelişme! Cansız bedeni orada bulundu! 6 kişi tutuklandı

Cinayet şüphesi üzerinde duran polis, teknik ve fiziki takip sonucu 13 şüpheliyi tespit eti.