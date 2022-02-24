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Müge Anlı’daki muhtar cinayetinde yeni gelişme! Cansız bedeni orada bulundu! 6 kişi tutuklandı
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan muhtar Muhammet Bahçeci olayında yeni gelişme yaşandı. 18 Ekim gecesi boşanma aşamasında olduğu eşinin yanına giden muhtardan bir daha haber alınamadı. Olayla ilgili 13 kişinin gözaltına alınmasının ardından Bahçeci'nin cansız bedenine ulaşıldı. Yürütülen soruşturmanın ardından aynı aileden 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte Muhtar Muhammet Bahçeci cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler...
Giriş Tarihi: 24.02.2022 13:28Güncelleme Tarihi: 24.02.2022 14:03