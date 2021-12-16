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Müge Anlı’daki Meliha Özsu cinayetinde flaş gelişme! Savcılık harekete geçti! 2 isim canlı yayında gözaltına alındı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Meliha Özsu cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. 6 yıl önce Adana'da kaybolan Meliha Özsu'nun dosyası bir süre sonra cinayete dönüştü. Babasıyla yaşadığı evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan genç kızın kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı. Durumu öğrenen anne kızının katilinin bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım isterken canlı yayında flaş gelişme yaşandı. Savcılığın çağrısı üzerine babası ve sevgilisi canlı yayında gözaltına alındı. İşte Müge Anlı'daki Meliha Özsu cinayetiyle ilgili yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 16.12.2021 12:56 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 13:18
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Müge Anlı’daki Meliha Özsu cinayetinde flaş gelişme! Savcılık harekete geçti! 2 isim canlı yayında gözaltına alındı

Müge Anlı ve ekibi tarafından araştırılan Meliha Özsu cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Canlı yayında yaşanan yüzleşmenin ardından savcılık harekete geçti. Baba Yasin Özsu ve sevgilisi gözaltına alındı.

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Müge Anlı’daki Meliha Özsu cinayetinde flaş gelişme! Savcılık harekete geçti! 2 isim canlı yayında gözaltına alındı

Adana'da yaşayan Meliha Özsu, 2015 yılında babasının çıkıp gitti ve bir daha haber alınamadı. Yıllardır kayıp olarak bilinen Meliha Özsu'nun silahla öldürüldüğü ve vücudunda kesici alet izleri olduğu ortaya çıktı.

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Müge Anlı’daki Meliha Özsu cinayetinde flaş gelişme! Savcılık harekete geçti! 2 isim canlı yayında gözaltına alındı

BAŞINDAN VE OMZUNDAN VURULDU

Kurşunların talihsiz kadının başı ve omzuna isabet ettiği öğrenildi. Anne Aysel Gençtürk, eski eşinden şüphelendiği gerekçesiyle Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

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Müge Anlı’daki Meliha Özsu cinayetinde flaş gelişme! Savcılık harekete geçti! 2 isim canlı yayında gözaltına alındı

Aysel Hanım, eşi zamanında Meliha'yı kendisine verseydi, kızının okuyan bir insan, düzgün bir insan olacağını, kızının öldüğünü, kızı kocaya gidince de eski eşinin asla araştırmadığını, iyi aileler dediğini, kızının cesedi bulununca bile kendisinin 1 ay sonra bunu öğrendiğini, kendisinin bir anne olduğunu belirtti.

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Müge Anlı’daki Meliha Özsu cinayetinde flaş gelişme! Savcılık harekete geçti! 2 isim canlı yayında gözaltına alındı

Meliha Özsu'nun babasının ifadeleri ise şüpheleri arttırdı. Anne Aysel Gençtürk, eski eşinin bir şeyler bildiğini ancak sakladığını iddia etti. Baba ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.