Müge Anlı’daki Mehmet Karahan olayı dehşete düşürdü! “Cenazeyi çiçek gibi suladık” dedi! Emniyet ekipleri harekete geçti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Fatma Karadağ, eski sevgilisi Cemal'in kardeşi Mehmet Karahan'ı öldürdüğünü ileri sürdü. DJ Gezgin olarak da tanınan Karahan'ın cansız bedeniyle günlerce aynı evde kaldıklarını, sevgilisi Cemal'in kokmasın diye her gün yıkadığını ve oda parfümü sıktığını ileri sürdü. Fatma Karadağ ile ilgili canlı yayını birçok ihbar yapılırken Manisa Turgutlu'da bir tarlada insana ait kafatası bulunduğu haberi bomba gibi düştü. Müge Anlı canlı yayında ortaya çıkan gerçeklerin ardından emniyet ekiplerini harekete geçtiğini açıkladı. İşte 'DJ Gezgin' lakaplı radyocu Mehmet Karahan'ın sır kaybında yaşanan son dakika gelişmeleri...