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Haberler Galeri Müge Anlı’daki Mehmet Karahan olayı dehşete düşürdü! “Cenazeyi çiçek gibi suladık” dedi! Emniyet ekipleri harekete geçti

Müge Anlı’daki Mehmet Karahan olayı dehşete düşürdü! “Cenazeyi çiçek gibi suladık” dedi! Emniyet ekipleri harekete geçti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Fatma Karadağ, eski sevgilisi Cemal'in kardeşi Mehmet Karahan'ı öldürdüğünü ileri sürdü. DJ Gezgin olarak da tanınan Karahan'ın cansız bedeniyle günlerce aynı evde kaldıklarını, sevgilisi Cemal'in kokmasın diye her gün yıkadığını ve oda parfümü sıktığını ileri sürdü. Fatma Karadağ ile ilgili canlı yayını birçok ihbar yapılırken Manisa Turgutlu'da bir tarlada insana ait kafatası bulunduğu haberi bomba gibi düştü. Müge Anlı canlı yayında ortaya çıkan gerçeklerin ardından emniyet ekiplerini harekete geçtiğini açıkladı. İşte 'DJ Gezgin' lakaplı radyocu Mehmet Karahan'ın sır kaybında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 21.10.2021 13:10 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 13:30
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Müge Anlı’daki Mehmet Karahan olayı dehşete düşürdü! “Cenazeyi çiçek gibi suladık” dedi! Emniyet ekipleri harekete geçti
Manisa Turgutlu'da DJ Gezgin olarak tanınan radyocu Mehmet Karahan'ın feci şekilde darp edildikten sonra ölüme terk edildiği iddia edildi. Üstelik ablasının gözleri önünde can verdiği ileri sürülen Karahan'ın cenazesi günlerce evde bekletildi.
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Müge Anlı’daki Mehmet Karahan olayı dehşete düşürdü! “Cenazeyi çiçek gibi suladık” dedi! Emniyet ekipleri harekete geçti

Defalarca şiddet gördüğü ortaya çıkan radyocunun feci ölümüyle ilgili gerçekleri ortaya çıkartansa yeğeninin eşinin şikayetleri oldu. Kayınvalidesini suçlayan isim stüdyoda yaşananları anlattı. Kayınvalidesi Fatma Karadağ'ı yalancılıkla suçlayan damat, "99 tane kelime söyler, yarısı doğrudur" dedi.

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Müge Anlı’daki Mehmet Karahan olayı dehşete düşürdü! “Cenazeyi çiçek gibi suladık” dedi! Emniyet ekipleri harekete geçti

Fatma Karadağ'ın gördüğü şiddet sonucu ölen kardeşinin içler acısı son halinin fotoğraflarını çektiği de ortaya çıktı.

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Müge Anlı’daki Mehmet Karahan olayı dehşete düşürdü! “Cenazeyi çiçek gibi suladık” dedi! Emniyet ekipleri harekete geçti

TARLADA KAFATASI BULUNDU

Manisalı çiftçinin Turgutlu'da tarlada bulduğu insan kafatasının talihsiz radyocuya ait olabileceği iddiası gündeme geldi. Kafatasının bulunduğu tarla ile kan donduran olayın yaşandığı ev arasındaki mesafenin hayli yakın olması iddiaları güçlendirdi.

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Müge Anlı’daki Mehmet Karahan olayı dehşete düşürdü! “Cenazeyi çiçek gibi suladık” dedi! Emniyet ekipleri harekete geçti

"ÖLMEYİ HAK ETTİ"

Kardeşinin ölümüne göz yuman Fatma Karadağ ile kızının ilişkisi de hayli dikkat çekti. Rukiye Güvenç, kendisine beddualar ettiğini söylediği annesinin dayısı için "ölmeyi hak etti" dediğini ileri sürdü.