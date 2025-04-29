Müge Anlı’daki Mehmet Çetin’e ne oldu? Bayram’ın akrabası her şeyi itiraf etti

63 KEZ GÖRÜŞTÜLER

Programda en dikkat çeken gelişmelerden biri de, Mehmet Çetin'in eşi Derya ile Bayram Akçay'ın birbirlerini tanımadıklarını söylemelerine rağmen tam 63 kez telefonla görüştüklerinin ortaya çıkması oldu.

İkilinin Tarkan isimli şahısla olan yakınlığı da dikkat çekti. Derya ve Bayram görüşmelerin içeriğini açıklayamazken, Bayram'ın erkek tuvaletlerine Mehmet'in numarasını yazdığının öğrenilmesi ise herkesin ağzını açık bıraktı. Anlı, bu durum üzerine "Daha bu programda beni ne şaşırtabilir derken her gün yeni bir şey oluyor" dedi.