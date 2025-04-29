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Müge Anlı'daki Mehmet Çetin'e ne oldu? Bayram'ın akrabası her şeyi itiraf etti

10 yıl önce sırra kadem basan Mehmet Çetin'in esrarengiz kaybı, Müge Anlı'nın programında konu olmaya devam ediyor. Ailesi, oğullarının bir cinayete kurban gitmiş olabileceğinden endişe ederken, olayın seyri bugün konuşulan yeni gelişmelerle bambaşka bir boyuta taşındı. Peki Mehmet Çetin bulundu mu, öldürüldü mü? İşte olayın detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Müge Anlı'daki Mehmet Çetin'e ne oldu? Bayram'ın akrabası her şeyi itiraf etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir, 2015 yılında Isparta'da gizemli bir şekilde kaybolan 32 yaşındaki Mehmet Çetin'in kaybı işleniyor...

Müge Anlı’daki Mehmet Çetin’e ne oldu? Bayram’ın akrabası her şeyi itiraf etti

Ailesi, Mehmet'in kaybolmasından şüphelendikleri yakın arkadaşı Bayram Akçay tarafından öldürülmüş olabileceğini öne sürüyor. Bayram Akçay, kaybolduğu dönemde köyde "Mehmet cinsiyet değiştirdi, aramayın" şeklinde söylentiler yayarak dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştı.

Müge Anlı’daki Mehmet Çetin’e ne oldu? Bayram’ın akrabası her şeyi itiraf etti

Olayı daha da şüpheli hale getiren bir diğer gelişme ise Mehmet Çetin'in kaybolmadan önce kredi çekmesi ve hayat sigortası yaptırması oldu. İlginç bir şekilde, ölüm tazminatının Tarkan Gürakan isimli bir şahısa verilmesi talimatı verdiği ortaya çıktı. Tarkan Gürakan'ın Bayram Akçay ile arkadaş olduğu öğrenildi.

Müge Anlı’daki Mehmet Çetin’e ne oldu? Bayram’ın akrabası her şeyi itiraf etti

DİKKAT ÇEKEN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Programda ayrıca, Mehmet Çetin'in kaybolduğu gün saat 19:22'de Bayram Akçay'ın eşi Derya Çetin'i aradığı ve ikili arasında 40 saniyelik bir telefon görüşmesi gerçekleştiği tespit edildi. Derya Çetin, bu görüşmeyi hatırlamadığını ve ertesi güne kadar telefonunu hiç kullanmadığını belirtti.

Müge Anlı’daki Mehmet Çetin’e ne oldu? Bayram’ın akrabası her şeyi itiraf etti

Müge Anlı'nın programında gün yüzüne çıkan ve tüm Türkiye'yi dehşete düşüren olaylar zinciri, kayıp Mehmet Çetin dosyasını bambaşka bir boyuta taşıdı. Şu an cezaevinde bulunan Tarkan Gürakan'ın, sadece Mehmet Çetin değil, iki başka ölümle de bağlantılı olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Müge Anlı’daki Mehmet Çetin’e ne oldu? Bayram’ın akrabası her şeyi itiraf etti

İddiaya göre Tarkan Gürakan, Mustafa Kaya adlı kişiyi azmettirerek Hasan Basri'yi öldürttü. Kan donduran detay ise Basri'nin cansız bedeninin, yıllardır kayıp olan Mehmet Çetin'e ait araçta bulunmasıyla ortaya çıktı. Daha da çarpıcı olanı, hem Hasan Basri'nin hem de Mehmet Çetin'in olaylardan kısa süre önce hayat sigortası yaptırdığı ve bu sigortalardan doğacak tazminatın tek hak sahibinin Tarkan olduğu belirlendi.

Müge Anlı’daki Mehmet Çetin’e ne oldu? Bayram’ın akrabası her şeyi itiraf etti

Kaya'nın kız kardeşi, olayın perde arkasını şöyle anlattı:

"Kardeşim Mustafa çocukluğundan beri ilaç kullanıyor, bipolar teşhisi var. Olay günü Hasan Basri gelip ağabeyimi evden aldı. Arabaya binip gittiler. Sonra Tarkan gelmiş, Basri'yi vurmuş ama ağabeyim üstlenmiş. Tarkan daha önce de kardeşimi tehdit etti; 'Diğerlerini öldürdüğüm gibi seni de öldürürüm' demiş. Kredi çektirmiş, hayat sigortası yaptırmış. Ağabeyim bunlardan habersizdi."

Müge Anlı’daki Mehmet Çetin’e ne oldu? Bayram’ın akrabası her şeyi itiraf etti

63 KEZ GÖRÜŞTÜLER

Programda en dikkat çeken gelişmelerden biri de, Mehmet Çetin'in eşi Derya ile Bayram Akçay'ın birbirlerini tanımadıklarını söylemelerine rağmen tam 63 kez telefonla görüştüklerinin ortaya çıkması oldu.

İkilinin Tarkan isimli şahısla olan yakınlığı da dikkat çekti. Derya ve Bayram görüşmelerin içeriğini açıklayamazken, Bayram'ın erkek tuvaletlerine Mehmet'in numarasını yazdığının öğrenilmesi ise herkesin ağzını açık bıraktı. Anlı, bu durum üzerine "Daha bu programda beni ne şaşırtabilir derken her gün yeni bir şey oluyor" dedi.

Müge Anlı’daki Mehmet Çetin’e ne oldu? Bayram’ın akrabası her şeyi itiraf etti

CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR YOLLADI

Bayram'ın iş vereni olan Kıymet Hanım, Mehmet'in kaybolduğu gün Bayram'ı bıçakla tehdit ettiğini ve 'Onu öldürmeye geldim' dediğini açıklayarak gizemi çözme yolunda önemli bir açıklamada bulundu. Bayram'ın kadın çalışma arkadaşlarına ve çevresindekilere cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı.

Müge Anlı’daki Mehmet Çetin’e ne oldu? Bayram’ın akrabası her şeyi itiraf etti

AKRABASI HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Programda konuşan Bayram'ın akrabası Hamdi Bey'in, "Bayram bana Derya isimli bir kadınla görüştüğünü söyledi" ifadesi, Derya ve Bayram'ın ilişkisiyle ilgili soru işaretlerini artırdı.

Müge Anlı’daki Mehmet Çetin’e ne oldu? Bayram’ın akrabası her şeyi itiraf etti

Hamdi Bey ayrıca, "Derya ile Bayram'ı telefonda konuşurken yakaladım, beni görünce hemen telefonu kapattılar" dedi. Ancak asıl çarpıcı detay, bu olaydan sonra yaşandı.

Müge Anlı’daki Mehmet Çetin’e ne oldu? Bayram’ın akrabası her şeyi itiraf etti

Tanık, Bayram'ın kendisine, "Tanıdığın bir hoca var mı?" diye sorduğunu ve üfürükçü numarası istediğini belirtti. Sebebi ise hayli şaşırtıcıydı Bayram, Derya'ya "bağlama tılsımı" yaptırmak istiyordu. En dikkat çekici gelişmelerden biri de Derya'nın, eşi Mehmet'in kaybolduğu gün telefon numarasını değiştirmesi oldu.