Müge Anlı'daki Mehmet Çetin'e ne oldu? Bayram'ın akrabası her şeyi itiraf etti
10 yıl önce sırra kadem basan Mehmet Çetin'in esrarengiz kaybı, Müge Anlı'nın programında konu olmaya devam ediyor. Ailesi, oğullarının bir cinayete kurban gitmiş olabileceğinden endişe ederken, olayın seyri bugün konuşulan yeni gelişmelerle bambaşka bir boyuta taşındı. Peki Mehmet Çetin bulundu mu, öldürüldü mü? İşte olayın detayları...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir, 2015 yılında Isparta'da gizemli bir şekilde kaybolan 32 yaşındaki Mehmet Çetin'in kaybı işleniyor...
Ailesi, Mehmet'in kaybolmasından şüphelendikleri yakın arkadaşı Bayram Akçay tarafından öldürülmüş olabileceğini öne sürüyor. Bayram Akçay, kaybolduğu dönemde köyde "Mehmet cinsiyet değiştirdi, aramayın" şeklinde söylentiler yayarak dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştı.
Olayı daha da şüpheli hale getiren bir diğer gelişme ise Mehmet Çetin'in kaybolmadan önce kredi çekmesi ve hayat sigortası yaptırması oldu. İlginç bir şekilde, ölüm tazminatının Tarkan Gürakan isimli bir şahısa verilmesi talimatı verdiği ortaya çıktı. Tarkan Gürakan'ın Bayram Akçay ile arkadaş olduğu öğrenildi.
DİKKAT ÇEKEN TELEFON GÖRÜŞMESİ
Programda ayrıca, Mehmet Çetin'in kaybolduğu gün saat 19:22'de Bayram Akçay'ın eşi Derya Çetin'i aradığı ve ikili arasında 40 saniyelik bir telefon görüşmesi gerçekleştiği tespit edildi. Derya Çetin, bu görüşmeyi hatırlamadığını ve ertesi güne kadar telefonunu hiç kullanmadığını belirtti.
Müge Anlı'nın programında gün yüzüne çıkan ve tüm Türkiye'yi dehşete düşüren olaylar zinciri, kayıp Mehmet Çetin dosyasını bambaşka bir boyuta taşıdı. Şu an cezaevinde bulunan Tarkan Gürakan'ın, sadece Mehmet Çetin değil, iki başka ölümle de bağlantılı olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.