18 Mart 2024, Pazartesi
Müge Anlı'daki görümceye tutuklama kararı! Sevgilisiyle birlikte cezaevine gönderildi
Geçtiğimiz yıl Zonguldak'ta yaşanan sel felaketinde eşini ve annesini kaybeden Fatma Tosun, görümcesi Hamide Aktaş'ın ihanetiyle karşı karşıya kaldı. Tosun, altınlarını çalarak ortadan kaybolan görümcesi Aktaş'ı bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Kısa sürede bulunan ve ifadesi alınan Hamide Aktaş, sevgilisiyle birlikte hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte olayın detayları...
Giriş Tarihi: 18.03.2024 15:36 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 15:36
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