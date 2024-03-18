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Müge Anlı'daki görümceye tutuklama kararı! Sevgilisiyle birlikte cezaevine gönderildi

Geçtiğimiz yıl Zonguldak'ta yaşanan sel felaketinde eşini ve annesini kaybeden Fatma Tosun, görümcesi Hamide Aktaş'ın ihanetiyle karşı karşıya kaldı. Tosun, altınlarını çalarak ortadan kaybolan görümcesi Aktaş'ı bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Kısa sürede bulunan ve ifadesi alınan Hamide Aktaş, sevgilisiyle birlikte hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte olayın detayları...

Giriş Tarihi: 18.03.2024 15:36 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 15:36
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Müge Anlı’daki görümceye tutuklama kararı! Sevgilisiyle birlikte cezaevine gönderildi

İstanbul'da yaşayan Fatma Tosun, son zamanlarda yaşadığı büyük acıların ardından bir skandalın içine sürüklendi. Tosun'un görümcesi Hamide Aktaş, kendisine ait altınları çalarak sevgilisi Şahin ile birlikte kayıplara karışmıştı.

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Müge Anlı’daki görümceye tutuklama kararı! Sevgilisiyle birlikte cezaevine gönderildi

Müge Anlı yayınını ihbar olarak kabul eden İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hamide Akdaş'ın evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Aktaş, suçunu itiraf etti. Neredeyse yarım milyonluk altınlar deterjan kutusundan çıktı.

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Müge Anlı’daki görümceye tutuklama kararı! Sevgilisiyle birlikte cezaevine gönderildi

TUTUKLANDILAR!

Programın 18 Mart tarihli bölümünde Müge Anlı, son dakika gelişmesini duyurarak Akdaş ve sevgilisi Şahin Akgül'ün hırsızlık suçundan tutuklandığını söyledi.

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Müge Anlı’daki görümceye tutuklama kararı! Sevgilisiyle birlikte cezaevine gönderildi

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEK DEMİŞLER!

Fatma Tosun, Hamide Aktaş'ın ailesinin kendisini arayarak şikayetini geri çekmesini istediğini ifade etti. Ancak Tosun, bu talebi reddetti.

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Müge Anlı’daki görümceye tutuklama kararı! Sevgilisiyle birlikte cezaevine gönderildi

NELER OLMUŞTU?

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te herkesin yüreklerini sızlatan bir olay yaşandı. Geçtiğimiz yıl yaşanan sel felaketi, Fatma Tosun'un hayatını derinden etkiledi. Felaketin ardından eşini ve annesini kaybeden Tosun, yaşadığı acıyla baş etmeye çalışırken, görümcesi Hamide Aktaş'ın ihanetiyle karşı karşıya kaldı.