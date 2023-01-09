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Müge Anlı’daki Elnare Kızmaz olayında şok gelişme! Kafatası ve kemikler bulundu! DNA örneği alınan köylü intihar etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Elnare Kızmaz olayıyla ilgili şok edici gelişmeler yaşandı. Kasım ayında Balıkesir'de ortadan kaybolan Elnare Kızmaz'ın başına gelenler tüm Türkiye'nin kanını dondurmuştu. Yaşadığı köyde 35 kişinin taciz ve tecavüzüne uğrayan Elnare Kızmaz'a dair bir iz arayan ekipler çeşitli yerlere dağıtılmış kafatası ve kemiklere ulaştı. DNA örneği alınan köylülerden birinin intihar etmesi ise iddiaların gerçekliğini gözler önüne serdi. İşte Müge Anlı'daki Elnare Kızmaz olayındaki son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 09.01.2023 14:17 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 14:17
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Müge Anlı’daki Elnare Kızmaz olayında şok gelişme! Kafatası ve kemikler bulundu! DNA örneği alınan köylü intihar etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Elnare Kızmaz olayı tüm Türkiye'nin kanını dondurdu.

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Müge Anlı’daki Elnare Kızmaz olayında şok gelişme! Kafatası ve kemikler bulundu! DNA örneği alınan köylü intihar etti

Eşi tarafından köylülerine pazarlanan ve en az 35 kişinin cinsel istismarına ve tecavüzüne uğrayan, işkence ve şiddet gören Elnare Kızmaz dosyasında yaşanan gelişmeler Müge Anlı'ya damgasını vurdu.

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Müge Anlı’daki Elnare Kızmaz olayında şok gelişme! Kafatası ve kemikler bulundu! DNA örneği alınan köylü intihar etti

22 Kasım'da Balıkesir'de ortada kaybolan Elnare Kızmaz'ın kardeşi Aynure, kız kardeşinin şüpheli kaybıyla ilgili geçtiğimiz hafta Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

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Müge Anlı’daki Elnare Kızmaz olayında şok gelişme! Kafatası ve kemikler bulundu! DNA örneği alınan köylü intihar etti

Babasının bir erkeğe, o erkeğin ise köyün diğer erkeklerine para karşılığında sattığı Elnare Kızmaz, zihinsel engeli yüzünden hiçbir şeyden habersiz yıllarca bu işkenceye maruz kaldı.

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Müge Anlı’daki Elnare Kızmaz olayında şok gelişme! Kafatası ve kemikler bulundu! DNA örneği alınan köylü intihar etti

Kız kardeş Aynure, Elnare hakkında "Ablamın akıl sağlığı yerinde değil eşi de bundan faydalanıyordu galiba. Ablamı köyde kullananlar oldu diye haberler geliyordu. Başına gelen olaylardan sonra ablam ona dokunulduğunda deliriyordu. Kadını o hale getirdiler." dedi.