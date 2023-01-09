Müge Anlı’daki Elnare Kızmaz olayında şok gelişme! Kafatası ve kemikler bulundu! DNA örneği alınan köylü intihar etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Elnare Kızmaz olayıyla ilgili şok edici gelişmeler yaşandı. Kasım ayında Balıkesir'de ortadan kaybolan Elnare Kızmaz'ın başına gelenler tüm Türkiye'nin kanını dondurmuştu. Yaşadığı köyde 35 kişinin taciz ve tecavüzüne uğrayan Elnare Kızmaz'a dair bir iz arayan ekipler çeşitli yerlere dağıtılmış kafatası ve kemiklere ulaştı. DNA örneği alınan köylülerden birinin intihar etmesi ise iddiaların gerçekliğini gözler önüne serdi. İşte Müge Anlı'daki Elnare Kızmaz olayındaki son gelişmeler...