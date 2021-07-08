Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde yeni gelişme!
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ele alınan ve Türkiye'nin gündemine oturan Büyükşen cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Anne ve babası öldürülen Osman Büyükşen'in isyanı canlı yayına damga vururken Büşra Büyükşen ve Uğur Büyükşen günlerce konuşuldu. Sırlarla dolu cinayetle ilgili yeni gelişmeler...
Giriş Tarihi: 08.07.2021
16:54
Türkiye'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert ile birlikte tanıdığı Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen anne ve babasının katillerini bulmak için programa katıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı ve ekibi canlı yayında korkunç cinayeti aydınlatmak için yoğun çaba harcarken, Dr. Osman Büyükşen'in sinir krizi geçirdiği ve Müge Anlı'nın gözyaşlarını tutamadığı anlar, yürek burkmuştu. Cinayetin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen katilin bulunmaması çocukları gözyaşlarına boğarken Müge Anlı ise programda mehir cinayeti olarak geçen konunun aydınlatılmasını sağlıyor.
Konya'da meydana gelen olayda 54 yaşındaki Necla Büyükşen ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü. 21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen ise başına aldığı dipçik darbesiyle yaralanmış ve saldırgan kaçmayı başarmıştı. Canlı yayında o çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı.
ÖZEL EKİP KURULMUŞTU!
Evlerinde hunharca öldürülen Büyükşen çiftinin katilleri henüz bulunamadı. Olaya ilgili 'özel ekip' kuruldu. Konu araştırılıyor.
ADETA YALVARDI!
İddialar hem Büşra Büyükşen'i hem de Uğur Büyükşen'i kızdırdı. Uğur Büyükşen anne babasının ölümünün ardından eve yürüyerek geldiği söylenince çileden çıktı. Stüdyoda bağırıp ağlayan Uğur Büyükşen isyan etti ve kardeşi Büşra Büyükşen'e adeta yalvardı. İddiaların ardından sinirlenerek ağlayan Büşra ve Uğur Büyükşen adeta isyan etti. Ardından Büşra'ya abisi Uğur Büyükşen'den de sert tepkiler geldi.