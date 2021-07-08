Müge Anlı’daki Büyükşen cinayetinde yeni gelişme!

ADETA YALVARDI!

İddialar hem Büşra Büyükşen'i hem de Uğur Büyükşen'i kızdırdı. Uğur Büyükşen anne babasının ölümünün ardından eve yürüyerek geldiği söylenince çileden çıktı. Stüdyoda bağırıp ağlayan Uğur Büyükşen isyan etti ve kardeşi Büşra Büyükşen'e adeta yalvardı. İddiaların ardından sinirlenerek ağlayan Büşra ve Uğur Büyükşen adeta isyan etti. Ardından Büşra'ya abisi Uğur Büyükşen'den de sert tepkiler geldi.