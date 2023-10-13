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Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç olayında kan donduran ihbar! Eşi Tayfur Kılıç o bölgede görülmüştü
6 Temmuz'da şüpheli şekilde ortadan kaybolan Bedriye Kılıç'ın yaşadığına dair hiçbir iz bulunamadı. Şüphelerin odağındaki eşi Tayfur Kılıç'ın Bedriye Kılıç'ın kaybolduğu gece Yalvaç yolunda olduğu tespit edilirken gelen yeni ihbar cinayet şüphelerini kuvvetlendirdi. İşte Müge Anlı'daki Bedriye Kılıç olayında yaşanan son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 13.10.2023 14:29Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 14:43