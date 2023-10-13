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Haberler Galeri Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç olayında kan donduran ihbar! Eşi Tayfur Kılıç o bölgede görülmüştü

Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç olayında kan donduran ihbar! Eşi Tayfur Kılıç o bölgede görülmüştü

6 Temmuz'da şüpheli şekilde ortadan kaybolan Bedriye Kılıç'ın yaşadığına dair hiçbir iz bulunamadı. Şüphelerin odağındaki eşi Tayfur Kılıç'ın Bedriye Kılıç'ın kaybolduğu gece Yalvaç yolunda olduğu tespit edilirken gelen yeni ihbar cinayet şüphelerini kuvvetlendirdi. İşte Müge Anlı'daki Bedriye Kılıç olayında yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 13.10.2023 14:29 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 14:43
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Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç olayında kan donduran ihbar! Eşi Tayfur Kılıç o bölgede görülmüştü

Bedriye Kılıç'ın kaybıyla ilgili gelen yeni ihbar ise cinayet şüphesini daha da güçlendirdi.

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Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç olayında kan donduran ihbar! Eşi Tayfur Kılıç o bölgede görülmüştü

Tayfur Kılıç'ın karısının kaybolduğu gün gittiği Yalvaç yolunda ağır bir koku geldiğine yönelik ihbarda bulunan tanık, Müge Anlı ekibine açıklamalarda bulundu.

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Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç olayında kan donduran ihbar! Eşi Tayfur Kılıç o bölgede görülmüştü

"AŞIRI DERECEDE KOKU HİSSETTİK"

Isparta-Yalvaç istikametindeki yolda 2 kilometre boyunca havayı saran kokuyla ilgili şüphelerini dile getiren tanık, şunları söyledi:

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Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç olayında kan donduran ihbar! Eşi Tayfur Kılıç o bölgede görülmüştü

"Ağustos ayının ortalarında Isparta Yalvaç'a gidiyorduk. Tam bu mevkiye geldiğimizde aşırı derecede yoğun bir koku hissettik.

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Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç olayında kan donduran ihbar! Eşi Tayfur Kılıç o bölgede görülmüştü

Tarif edilemez, oldukça kötü bir kokuydu. Bu yüzden yemek yiyemedik gittiğimizde. Arabada olanlar bu koku yüzünden istifra ettiler.