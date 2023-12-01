Müge Anlı'daki Bedriye Kılıç olayında flaş gelişme! O isim de tutuklandı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir cinayet daha çözüldü. Konya Akşehir'de yaşayan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç, 6 Temmuz tarihinde eşinin yanında ortadan kaybolmuştu. Yaşadığına dair hiçbir iz bulamayan ailesi, yıllarca şiddet gördüğü eşi Tayfur Kılıç'ın öldürdüğünü düşünüyordu. Bedriye Kılıç'ın kaybının 115. gününde Tayfur Kılıç'tan cinayet itirafı geldi. Tutuklanan Tayfur Kılıç'ın ardından bir tutuklama haberi daha geldi.

Giriş Tarihi: 01.12.2023 14:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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