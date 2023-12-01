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Müge Anlı'daki Bedriye Kılıç olayında flaş gelişme! O isim de tutuklandı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir cinayet daha çözüldü. Konya Akşehir'de yaşayan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç, 6 Temmuz tarihinde eşinin yanında ortadan kaybolmuştu. Yaşadığına dair hiçbir iz bulamayan ailesi, yıllarca şiddet gördüğü eşi Tayfur Kılıç'ın öldürdüğünü düşünüyordu. Bedriye Kılıç'ın kaybının 115. gününde Tayfur Kılıç'tan cinayet itirafı geldi. Tutuklanan Tayfur Kılıç'ın ardından bir tutuklama haberi daha geldi.

Giriş Tarihi: 01.12.2023 14:08
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Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç olayında flaş gelişme! O isim de tutuklandı

Akşehir ilçesinde 6 Temmuz'da kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç için eşi Tayfur Kılıç polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

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Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç olayında flaş gelişme! O isim de tutuklandı

Polisin yaptığı çalışmada, Kılıç'ın izine rastlanmadı. Bedriye Kılıç bulunamayınca aileler, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

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Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç olayında flaş gelişme! O isim de tutuklandı

Yayındaki çelişkili ifadeleri ve suçlamaları reddeden Tayfur Kılıç, 28 Ekim günü program dönüşü memleketi Akşehir'e giderken, Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şehirlerarası otobüste gözaltına alındı.

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Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç olayında flaş gelişme! O isim de tutuklandı

Emniyete götürülen Tayfur Kılıç sorgusunda, "Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik.

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Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç olayında flaş gelişme! O isim de tutuklandı

Evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir- Isparta kara yolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım" dedi.