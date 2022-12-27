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Haberler Galeri Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında gelen telefon çileden çıkardı! Rahmi Özkan isyan etti: “Allah'ın belası ırz düşmanı herif”

Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında gelen telefon çileden çıkardı! Rahmi Özkan isyan etti: “Allah'ın belası ırz düşmanı herif”

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan 64 yaşındaki Arife Gökçe'den hala bir haber alınamadı. 17 Aralık'ta sırra kadem basan kadına cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen Sinan ve Kadir birbirini suçladı. Canlı yayına gelen bir telefon ise Avukat Rahmi Özkan'ı çileden çıkardı. Sinan'la ilgili konuşan Kemal Bey "Kayınvalideme, karıma, çocuklarıma musallat oldu bu yüzden şehir değiştirdik" ifadelerini kullandı. Bu iddialar üzerine Rahmi Özkan çileden çıktı. O anlar canlı yayına böyle yansıdı...

Giriş Tarihi: 27.12.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 16:34
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Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında gelen telefon çileden çıkardı! Rahmi Özkan isyan etti: “Allah’ın belası ırz düşmanı herif”

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Arife Gökçe'nin öldürüldüğü şüphesi üzerinde durulurken yayına gelen telefon stüdyodakileri çılgına çevirdi. Rahmi Özkan "Allah'ın belası ırz düşmanı herif püh Allah cezanı versin senin be" diyerek isyan etti. İşte yaşananlar…

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Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında gelen telefon çileden çıkardı! Rahmi Özkan isyan etti: “Allah’ın belası ırz düşmanı herif”

Beş çocuk 12 torun sahibi Arife Gökçe, 17 Aralık'ta Tokat'ta sırra kadem bastı. Eşinin öldürüldüğünden şüphelenen Fikri Gökçe ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı.

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Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında gelen telefon çileden çıkardı! Rahmi Özkan isyan etti: “Allah’ın belası ırz düşmanı herif”

Fikri Bey, aynı köyde yaşadıkları Sinan isimli kişinin eşine cinsel içerikli mesajlar atarak rahatsız ettiğini anlattı. İddiaların odağındaki Sinan'ın Arife Hanım'ın oğullarından birinin sınıf arkadaşı olduğu anlaşıldı. Öte yandan Sinan'ın Arife Gökçe dışında birçok kadına mesaj attığı ortaya çıktı.

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Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında gelen telefon çileden çıkardı! Rahmi Özkan isyan etti: “Allah’ın belası ırz düşmanı herif”

Sinan'ın kardeşi Serap Bayrak ise bugünkü canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. Serap Hanım, "Kardeşim bana 'Çirkin mesajları Kadir ile birlikte attık' dedi. 7 24 Kadir Sinan ile kalıyormuş.

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Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında gelen telefon çileden çıkardı! Rahmi Özkan isyan etti: “Allah’ın belası ırz düşmanı herif”

Allah onu bildiği gibi yapsın utanmaz. Kadir kafasına vurdu dedin ya! Benim yüreğim sızlıyor. Günlerdir ağlıyorum" dedi.