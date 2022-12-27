Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında gelen telefon çileden çıkardı! Rahmi Özkan isyan etti: “Allah'ın belası ırz düşmanı herif”

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan 64 yaşındaki Arife Gökçe'den hala bir haber alınamadı. 17 Aralık'ta sırra kadem basan kadına cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen Sinan ve Kadir birbirini suçladı. Canlı yayına gelen bir telefon ise Avukat Rahmi Özkan'ı çileden çıkardı. Sinan'la ilgili konuşan Kemal Bey "Kayınvalideme, karıma, çocuklarıma musallat oldu bu yüzden şehir değiştirdik" ifadelerini kullandı. Bu iddialar üzerine Rahmi Özkan çileden çıktı. O anlar canlı yayına böyle yansıdı...