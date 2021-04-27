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Müge Anlı'da yasak aşk skandalı! Eşi ve sevgilisi karşı karşıya geldi! Sözleri şoke etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 34 yaşındaki Şükran Çelik'in başına gelenler herkesi şaşkına çevirdi. Henüz 17 yaşındayken kendisinden 10 yaş büyük Reşit Baş ile tanışan ve yasak aşk yaşayan Çelik, hiçbir haber alamadığı Baş'ın bulunması için canlı yayına geldi. Müge Anlı'dan yardım isteyen Şükran Çelik'in yasak aşkından 2 çocuğu olduğu ortaya çıktı. Reşit Baş'ın resmi nikahlı eşiyle canlı yayında karşı karşıya gelen Şükran Çelik arasında gerginlik yaşandı.

Giriş Tarihi: 27.04.2021 16:11 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 16:14
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Müge Anlı'da yasak aşk skandalı! Eşi ve sevgilisi karşı karşıya geldi! Sözleri şoke etti

34 yaşındaki Şükran Çelik yasak aşk yaşadığı 44 yaşındaki fırıncı Reşit Baş'ı aramak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Canlı yayına ise aşk üçgeni damga vurdu. Reşit Baş'tan evlilik dışı iki çocuğu olan Şükran Çelik herkesi şoke etti.

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Müge Anlı'da yasak aşk skandalı! Eşi ve sevgilisi karşı karşıya geldi! Sözleri şoke etti

Şükran, 13 Nisan'dan bu yana ulaşamadığı sevgilisinin evli olduğunu ve evliliğinden de iki çocuğu olduğunu söyledi. İki haftadır sevgilisine ulaşamayan Şükran, Reşit Baş'ın Samsun'da kaybolduğunu belirtti.

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Müge Anlı'da yasak aşk skandalı! Eşi ve sevgilisi karşı karşıya geldi! Sözleri şoke etti

ÇOCUĞUNU KABUL ETMEDİ

17 yaşında Baş ile birlikte olduğunu, bu birliktelikten bir kız bebeği olduğuna belirtti. Ancak Reşit bebeğin kendisinden olmadığını iddia edip o dönem evli ve bir çocuk babası olduğu için ayrıldıklarını sözlerine ekledi.

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Müge Anlı'da yasak aşk skandalı! Eşi ve sevgilisi karşı karşıya geldi! Sözleri şoke etti

Bunun üzerine Şükran, başkasıyla evlilik yapıp bebeği doğduğu zaman evlendiği kişinin soyadını taşıdığını belirtti. Şükran, fırıncı Reşat'ın çocuk benden değil demesinin kendisine ağır geldiğini belirterek, "Yaşım küçüktü ama sevgim çok gerçekçiydi. Önümde evlilik engeli olduğu için o benim peşime düştü. İlk aşık olduğum kişidir. O kişiden başka kimseyi sevemedim. 10 yıl boyunca da hiç görüşmedik" dedi.

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Müge Anlı'da yasak aşk skandalı! Eşi ve sevgilisi karşı karşıya geldi! Sözleri şoke etti

10 SENE SONRA İKİNCİ BİRLİKTELİK

Evlendiği kişinin bu durumu bildiğini belirterek ona karşı sevgisini asla gösteremediğini belirtti. Şükran Çelik, eşi ile geçinemediği için ayrıldıktan sonra Reşat ile tekrar görüştüklerini belirtti.