Müge Anlı'da yasak aşk skandalı! Eşi ve sevgilisi karşı karşıya geldi! Sözleri şoke etti

Bunun üzerine Şükran, başkasıyla evlilik yapıp bebeği doğduğu zaman evlendiği kişinin soyadını taşıdığını belirtti. Şükran, fırıncı Reşat'ın çocuk benden değil demesinin kendisine ağır geldiğini belirterek, "Yaşım küçüktü ama sevgim çok gerçekçiydi. Önümde evlilik engeli olduğu için o benim peşime düştü. İlk aşık olduğum kişidir. O kişiden başka kimseyi sevemedim. 10 yıl boyunca da hiç görüşmedik" dedi.