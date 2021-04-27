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Müge Anlı'da yasak aşk skandalı! Eşi ve sevgilisi karşı karşıya geldi! Sözleri şoke etti
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 34 yaşındaki Şükran Çelik'in başına gelenler herkesi şaşkına çevirdi. Henüz 17 yaşındayken kendisinden 10 yaş büyük Reşit Baş ile tanışan ve yasak aşk yaşayan Çelik, hiçbir haber alamadığı Baş'ın bulunması için canlı yayına geldi. Müge Anlı'dan yardım isteyen Şükran Çelik'in yasak aşkından 2 çocuğu olduğu ortaya çıktı. Reşit Baş'ın resmi nikahlı eşiyle canlı yayında karşı karşıya gelen Şükran Çelik arasında gerginlik yaşandı.
Giriş Tarihi: 27.04.2021 16:11 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 16:14
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