26 Şubat 2024, Pazartesi
Müge Anlı’da sır perdesi aralanıyor! Gamze Gündoğdu bulundu mu? 2 yaşındayken çuvala koyup kaçırılmıştı...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki 20 yıl önce kaybolan Gamze bebek olayı işlenmeye devam ediyor. 2004 yılında 2 yaşındayken kaybolan Gamze Gündoğdu'nun ailesi, kızlarını bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Gamze'nin akıbeti hala belirsizliğini korurken, yaşanan gelişmeler ve ortaya çıkan yeni detaylar merak konusu oluyor. Yasak ilişki iddialarının ardından Gamze'nin zengin bir aileye satılmış olabileceği de duyanları şoke etti. İşte olayın detayları...
Giriş Tarihi: 26.02.2024 13:01 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 13:01
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