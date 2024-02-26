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Haberler Galeri Müge Anlı’da sır perdesi aralanıyor! Gamze Gündoğdu bulundu mu? 2 yaşındayken çuvala koyup kaçırılmıştı...

Müge Anlı’da sır perdesi aralanıyor! Gamze Gündoğdu bulundu mu? 2 yaşındayken çuvala koyup kaçırılmıştı...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki 20 yıl önce kaybolan Gamze bebek olayı işlenmeye devam ediyor. 2004 yılında 2 yaşındayken kaybolan Gamze Gündoğdu'nun ailesi, kızlarını bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Gamze'nin akıbeti hala belirsizliğini korurken, yaşanan gelişmeler ve ortaya çıkan yeni detaylar merak konusu oluyor. Yasak ilişki iddialarının ardından Gamze'nin zengin bir aileye satılmış olabileceği de duyanları şoke etti. İşte olayın detayları...

Giriş Tarihi: 26.02.2024 13:01 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 13:01
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Müge Anlı’da sır perdesi aralanıyor! Gamze Gündoğdu bulundu mu? 2 yaşındayken çuvala koyup kaçırılmıştı...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir konuşulan Gamze bebeğin akıbetiyle ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandı. Ortaya atılan iddialar, olayın karmaşıklığını arttırdı ve izleyicileri şaşırttı. Bugüne kadar Gamze bebeğin kayboluşuyla ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı. Ancak son gelişmeler, durumu daha da karmaşık hale getirdi.

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Müge Anlı’da sır perdesi aralanıyor! Gamze Gündoğdu bulundu mu? 2 yaşındayken çuvala koyup kaçırılmıştı...

Gamze'nin kaçırıldığı gün, aynı yaşlardaki başka bir kız olan Çilem'in de kaçırıldığı ortaya çıktı. Evin önünden dere yatağına götürülen bu iki kızdan Çilem bırakılırken, Gamze'nin götürüldüğü tespit edildi.

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Müge Anlı’da sır perdesi aralanıyor! Gamze Gündoğdu bulundu mu? 2 yaşındayken çuvala koyup kaçırılmıştı...

İki kızın birlikte alınıp birinin bırakılarak diğerinin kaçırılması ise büyük bir soru işareti oluşturdu. Bu gizemli olay, olayın arka planında karmaşık ilişki ağlarının olduğunu gösterdi. Kardeşler ve eltiler arasında yaşanan çatışmalar da bu gelişmelerle daha da belirginleşti. Bununla birlikte, Yasemin ve Mümin adlı kişilerin yasak bir ilişki yaşadığı yönündeki iddialar da gündeme oturdu

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Müge Anlı’da sır perdesi aralanıyor! Gamze Gündoğdu bulundu mu? 2 yaşındayken çuvala koyup kaçırılmıştı...

Konuşulanların üzerine Müge Anlı ihbar hattına telefonlar yağdı. Canlı yayında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Kaçırılan çocuk ile ilgili yapılan izleyici ihbarı olayların seyrini değiştirdi.

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Müge Anlı’da sır perdesi aralanıyor! Gamze Gündoğdu bulundu mu? 2 yaşındayken çuvala koyup kaçırılmıştı...

Müge Anlı, ihbarda kendilerine gönderilen ve Gamze olduğu öne sürülen bir fotoğrafı canlı yayında paylaştı.Fotoğrafı gönderen kişinin, "Gamze yaşıyor! Kız, Ordu Gölköy'de Mecit'in çalıştığı kasap Mümin'in evinde" şeklinde açıklama yaptığını söyledi.