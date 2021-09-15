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Haberler Galeri Müge Anlı’da kayıp olarak arandı! Cansız bedeni denizden çıktı! Ahmet Çetin’in son görüntüsü yürek yaktı

Müge Anlı’da kayıp olarak arandı! Cansız bedeni denizden çıktı! Ahmet Çetin’in son görüntüsü yürek yaktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan 24 yaşındaki Ahmet Çetin'in acı haberi yürekleri yaktı. Kaybının altıncı gününde denizin içinde cansız bedeni bulunan genç, gözyaşları içinde toprağa verildi. Soru işaretleriyle dolu ölümü ortaya çıkan görüntülerle aydınlatıldı. Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Ahmet Çetin'den geriye kalan görüntüler ise yürek yaktı.

Giriş Tarihi: 15.09.2021 13:58 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 13:58
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Müge Anlı’da kayıp olarak arandı! Cansız bedeni denizden çıktı! Ahmet Çetin’in son görüntüsü yürek yaktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan 24 yaşındaki Ahmet Çetin'in acı haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Genç adamın öğle saatlerinde Beylerbeyi sahilinde cansız bedeninşn bulunmasının ardından olay yerine Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Müge Anlı’da kayıp olarak arandı! Cansız bedeni denizden çıktı! Ahmet Çetin’in son görüntüsü yürek yaktı

Ahmet Çetin'in cansız bedeni otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna götürülürken aynı dakikalarda şüpheli arkadaşı Murat Karakeleş'in de gözaltına alındığı öğrenildi.

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Müge Anlı’da kayıp olarak arandı! Cansız bedeni denizden çıktı! Ahmet Çetin’in son görüntüsü yürek yaktı

ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Müge Anlı'nın canlı yayında sorduğu sorular karşısında bocalayan Murat Karakeleş, kaybolmadan önce sabah saatlerine kadar birlikte alkol aldığı arkadaşı Ahmet Çetin ve o geceyle ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söylemişti.

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Müge Anlı’da kayıp olarak arandı! Cansız bedeni denizden çıktı! Ahmet Çetin’in son görüntüsü yürek yaktı

BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Ahmet Çetin'in boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Müge Anlı’da kayıp olarak arandı! Cansız bedeni denizden çıktı! Ahmet Çetin’in son görüntüsü yürek yaktı

Şüpheli Murat Karakeleş, emniyetteki sorgusunda Ahmet Çetin'in boğularak öldüğünü ve eşyalarını alıp dere yatağına attığını söyledi.